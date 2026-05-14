Три десятка пострадавших в Харькове, бусификация, обыски в мэрии: итоги 14 мая

29 человек пострадали в Харькове из-за российских утренних ударов. РФ сутки атаковала Украину, использовав более 1500 БпЛА и 50 ракет. В Харькове снова наделали шуму «мероприятия по оповещению». В мэрии Харькова прошли обыски. Около 850 жителей остается в Купянской громаде. МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 мая.

«Шахеды» попали в самый центр и густонаселенный район. По данным облпрокуратуры, в результате «прилета» неподалеку от станции метро «Университет» пострадали 15 человек — десять женщин и пятеро мужчин. Повреждены остановка общественного транспорта, киоски и кафе вокруг. На Салтовке беспилотник попал между многоэтажками, сообщил спикер мэрии Юрий Сидоренко. Вокруг вылетело около пятисот окон. Пострадали 14 человек, среди них трое детей. Они получили острую реакцию на стресс. Среди взрослых есть раненые — в основном порезанные стеклом. Сидоренко отметил: многие беспилотники сбила ПВО. Но еще один из них нанес удар по объекту железнодорожной инфраструктуры, горел тепловоз. В нескольких локациях упали обломки. По подсчетам мэрии, в городе повреждено 18 зданий.

Значительно тяжелее последствия массированной воздушной атаки на столицу Украины. В Киеве российская ракета разрушила многоэтажку в Дарницком районе. ГСЧС сообщала о восьми погибших, среди которых 12-летний ребенок. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается. Всего в столице пострадало почти полсотни гражданских. По данным президента Украины Владимира Зеленского, за последние сутки для террора Украины враг использовал более полутора тысяч дронов и полсотни ракет.

Такое сообщение, подкрепленное видео, распространили харьковские Telegram-каналы. По версии соцсетей, девочку родители привезли в школу, но там ее отца якобы встретили сотрудники ТЦК и погрузили в свой автомобиль. По той же версии, мать оказалась в бусике, потому что пыталась спасти мужа. Что из этого правда, сейчас выясняют правоохранители. В Нацполиции Харьковщины сообщили: предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов неизвестные в военной форме задержали мужчину 44 лет. Рядом с ним были жена и малолетняя дочь. По имеющейся информации, против мужчины применили слезоточивый газ. Данные о событии внесли в Единый учет. В Харьковском ОТЦК прокомментировали, что назначили служебное расследование.

Харьковский антикоррупционный центр заявил, что СБУ и прокуратура наведались в департамент цифровой трансформации по делу, касающемуся махинаций с бюджетными средствами.

Городской голова Игорь Терехов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что среди его подчиненных нет неприкасаемых. Он также пообещал создать комиссию, которая проанализирует деятельность чиновников.

Из них примерно 330 в Купянске, сообщил начальник РВА Андрей Канашевич. Большинство людей находится на правобережье. Город полностью под контролем ВСУ. Однако его продолжают превращать в сплошные руины. По оценке Канашевича, сейчас невозможно найти хотя бы один уцелевший дом.

