Происшествия 12:13   14.05.2026
Виктория Яковенко
Утренняя атака на Харьков: уже известно о 29 пострадавших, среди них – дети 📹 Фото: Олег Синегубов

Массированный обстрел Украины, в частности Харьковской области и областного центра, продолжается уже более суток, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов. В результате утренней атаки на город 14 мая пострадали 29 человек, среди них – трое детей.

Дополнено в 12:13. Количество пострадавших в результате утренних ударов по Харькову возросло до 29, информирует Харьковская областная прокуратура. По данным правоохранителей, оккупанты атаковали город беспилотниками.

«В Шевченковском районе пострадали 15 человек – 10 женщин и пять мужчин. Повреждены остановка общественного транспорта, киоски, кафе и автомобили. В Салтовском районе пострадали 14 человек, среди которых 8-летний мальчик, его 13-летняя сестра и еще один 12-летний мальчик. У детей диагностирована острая реакция на стресс. Повреждены жилые дома», – рассказали в прокуратуре.

атака на Харьков 14 мая
Фото: Харьковская областная прокуратура
12:07. По данным Синегубова, в Шевченковском районе взрывные ранения получили 15 человек: 10 женщин и пять мужчин. Сейчас 12 пострадавших находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии.

В Салтовском районе пострадали 10 женщин, 13-летняя девочка и мальчики 8 и 12 лет. Двое взрослых получили взрывные травмы, ранения стеклом и ушибы. У остальных, в частности у детей, – острая реакция на стресс. Пострадавшие получили помощь на месте.

Напомним, утром 14 мая россияне снова начали бить по городу. Под атакой ВС РФ оказались два района. Сначала оккупанты ударили по Салтовскому району — «Шахед» повредил семь домов и два общежития. Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал: россияне обстреляли еще и Шевченковский район – там есть пострадавшие.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 12:13;

