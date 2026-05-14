Ранкова атака на Харків: вже відомо про 28 постраждалих, серед них – діти 📹
Масований обстріл України, зокрема Харківської області й обласного центру, триває вже понад добу, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ранкової атаки на місто 14 травня постраждали 29 людей, серед них – троє дітей.
Доповнено о 12:13. Кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 29, інформує Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, окупанти атакували місто безпілотниками.
«У Шевченківському районі постраждали 15 людей — 10 жінок та п’ять чоловіків. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, кіоски, кав’ярні та автомобілі. У Салтівському районі постраждали 14 людей, серед яких 8-річний хлопчик, його 13-річна сестра та ще один 12-річний хлопчик. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджено житлові будинки», – розповіли в прокуратурі.
12:07. За даними Синєгубова, у Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і п’ять чоловіків. Наразі 12 постраждалих перебувають у медзакладах, троє з них — у важкому стані.
У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років. Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема в дітей, – гостра реакція на стрес. Постраждалі отримали допомогу на місці.
Нагадаємо, вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони. Спочатку окупанти вдарили по Салтівському району – “шахед” пошкодив сім будинків та два гуртожитки. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: росіяни обстріляли ще й Шевченківський район – там є постраждалі.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, новини Харкова, Олег Синегубов, пострадалі;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ранкова атака на Харків: вже відомо про 28 постраждалих, серед них – діти 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 12:13;