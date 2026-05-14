Ранкова атака на Харків: вже відомо про 28 постраждалих, серед них – діти 📹

Масований обстріл України, зокрема Харківської області й обласного центру, триває вже понад добу, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок ранкової атаки на місто 14 травня постраждали 29 людей, серед них – троє дітей.

Доповнено о 12:13. Кількість постраждалих внаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 29, інформує Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, окупанти атакували місто безпілотниками.

«У Шевченківському районі постраждали 15 людей — 10 жінок та п’ять чоловіків. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, кіоски, кав’ярні та автомобілі. У Салтівському районі постраждали 14 людей, серед яких 8-річний хлопчик, його 13-річна сестра та ще один 12-річний хлопчик. У дітей діагностовано гостру реакцію на стрес. Пошкоджено житлові будинки», – розповіли в прокуратурі.

12:07. За даними Синєгубова, у Шевченківському районі вибухових поранень зазнали 15 людей: 10 жінок і п’ять чоловіків. Наразі 12 постраждалих перебувають у медзакладах, троє з них — у важкому стані.

У Салтівському районі постраждали 10 жінок, 13-річна дівчинка та хлопчики 8 і 12 років. Двоє дорослих зазнали вибухових травм, поранень склом і забоїв. У решти, зокрема в дітей, – гостра реакція на стрес. Постраждалі отримали допомогу на місці.

Нагадаємо, вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони. Спочатку окупанти вдарили по Салтівському району – “шахед” пошкодив сім будинків та два гуртожитки. Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: росіяни обстріляли ще й Шевченківський район – там є постраждалі.