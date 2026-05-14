Live

Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі

Події 08:57   14.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі

Вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони. 

Спочатку окупанти вдарили по Салтівському району – там прилетів “Шахед”. Мер Ігор Терехов поінформував, що наслідки обстрілу ще встановлюють.

Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: росіяни обстріляли ще й Шевченківський район – там є постраждалі. Попередньо, ворог випустив БпЛА.

“Відомо про 11 постраждалих людей. Усім надається медична допомога. Наші екстрені служби працюють на місці обстрілу”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, “Шахед” вранці 14 травня вдарив по Харкову. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог випустив «Шахед» по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Читайте також: Головною метою РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки
Майже 70 БпЛА атакували Харківщину за добу – які наслідки
14.05.2026, 09:11
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
Університет – символ Харкова. Ми залишаємось – ректор ХНУ Каразіна Кагановська
04.12.2022, 12:25
Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
14.05.2026, 08:43
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі
14.05.2026, 08:57
“Шахед” вранці вдарив по Харкову – деталі
“Шахед” вранці вдарив по Харкову – деталі
14.05.2026, 07:10
Новини Харкова – головне за 14 травня: нічна масована атака, “приліт”
Новини Харкова – головне за 14 травня: нічна масована атака, “приліт”
14.05.2026, 07:21

Новини за темою:

14.05.2026
Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі
14.05.2026
Головною ціллю РФ вночі був Київ: понад 20 постраждалих, зруйновано будинок
14.05.2026
На півночі – активізація військ РФ, на Куп’янщині – затишшя: дані Генштабу
14.05.2026
“Шахед” вранці вдарив по Харкову – деталі
13.05.2026
РФ розпочала тривалий повітряний удар, що може стати цілями – ГУР


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 08:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони. ".