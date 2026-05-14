Повторні “прильоти” по Харкову вранці – є постраждалі
Вранці 14 травня росіяни знову почали бити по місту. Під атакою ЗС РФ опинилися два райони.
Спочатку окупанти вдарили по Салтівському району – там прилетів “Шахед”. Мер Ігор Терехов поінформував, що наслідки обстрілу ще встановлюють.
Незабаром начальник ХОВА Олег Синєгубов написав: росіяни обстріляли ще й Шевченківський район – там є постраждалі. Попередньо, ворог випустив БпЛА.
“Відомо про 11 постраждалих людей. Усім надається медична допомога. Наші екстрені служби працюють на місці обстрілу”, – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, “Шахед” вранці 14 травня вдарив по Харкову. За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог випустив «Шахед» по Основ’янському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Дата публікації матеріалу: 14 Травня 2026 в 08:57;