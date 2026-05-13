Масована атака: по залізничній і газовій інфраструктурі била РФ на Харківщині
Залізнична та газова інфраструктура були цілями російських ударів у Харківській області 13 травня.
У НАК “Нафтогаз України” повідомили, що сьогодні на Харківщині дрон пошкодив газовидобувний об’єкт. Минулося без постраждалих.
За даними АТ “Укрзалізниця”, залізничні об’єкти були однією з основних цілей РФ — всього по країні було 23 таких “прильоти”.
“Під ударами була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також зафіксовано влучання в рухомий склад — ще вночі було пошкоджено три локомотиви”, – поінформували в компанії.
Пасажирів просять із розумінням ставитися до можливих змін під час подорожі та уважно слухати оголошення у поїздах, на вокзалах і станціях.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, масований наліт російських дронів на Україну відбувався протягом усього дня 13 травня. Під атакою переважно були західні регіони. Проліт «шахеда» фільмували відпочивальники в Буковелі. Долетіло навіть до Закарпаття. Небезпека не минула. Головне управління розвідки попередило: надалі РФ планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. За даними ГУР, цілями стануть обʼєкти критичної інфраструктури великих міст, а також підприємства ВПК і будівлі органів державної влади. Усім радять реагувати на тривоги.
Також нагадаємо, вранці 13 травня росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади Харківщини.
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 20:25;