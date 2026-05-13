На Куп’янщині після ударів горіла ферма, постраждали корови: деталі від ДСНС
У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. Дев’ять разів співробітники гасили пожежі, чотири з них – вирували після ударів РФ.
Пожежі після обстрілів вирували у Холодногірському районі Харкова, а також на Куп’янщині.
“У селі Василенкове Куп’янського району внаслідок обстрілу сталося влучання у дах будівлі ферми. Горіли конструктивні елементи на площі 50 квадратних метрів. Постраждали три людини та пʼять корів”, – уточнили у ДСНС.
Також рятувальники ліквідували дві пожежі у природних екосистемах Харківщини.
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 10:40;