На Куп’янщині після ударів горіла ферма, постраждали корови: деталі від ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували: протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. Дев’ять разів співробітники гасили пожежі, чотири з них – вирували після ударів РФ.

Пожежі після обстрілів вирували у Холодногірському районі Харкова, а також на Куп’янщині.

“У селі Василенкове Куп’янського району внаслідок обстрілу сталося влучання у дах будівлі ферми. Горіли конструктивні елементи на площі 50 квадратних метрів. Постраждали три людини та пʼять корів”, – уточнили у ДСНС.

Також рятувальники ліквідували дві пожежі у природних екосистемах Харківщини.