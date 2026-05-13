На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині
Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів у районі Стариці, Круглого та у бік Колодязного, Радьківки, Лимана та Нововасилівки.
На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога поблизу Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.
Втрати росіян такі:
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 08:05;