На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів у районі Стариці, Круглого та у бік Колодязного, Радьківки, Лимана та Нововасилівки.

На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога поблизу Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.

Втрати росіян такі: