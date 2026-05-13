Live

На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині

Україна 08:05   13.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів у районі Стариці, Круглого та у бік Колодязного, Радьківки, Лимана та Нововасилівки.

На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога поблизу Новоплатонівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.

Втрати росіян такі:

Читайте також: Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про наслідки “прильотів” на Харківщині, повідомив Синєгубов
Про наслідки “прильотів” на Харківщині, повідомив Синєгубов
13.05.2026, 08:42
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті
Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті
13.05.2026, 08:10
На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині
На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині
13.05.2026, 08:05
Сьогодні 13 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 травня 2026: яке свято та день в історії
13.05.2026, 06:00
Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
13.05.2026, 07:05
Зібрав у сараї бомбу з детонатором: харків’янина засудили за державну зраду
Зібрав у сараї бомбу з детонатором: харків’янина засудили за державну зраду
12.05.2026, 21:32

Новини за темою:

13.05.2026
Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
12.05.2026
Синєгубов: 40 БпЛА атакували Харківщину за добу
12.05.2026
Пожежі через удари РФ по Харківщині: де вирував вогонь (фото)
12.05.2026
За добу на Харківщині було 13 боїв: де складніше
11.05.2026
Росіяни б’ють по Харкову: де зафіксували “приліт” (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 08:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ. ".