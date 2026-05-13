На севере было сложнее – как прошли сутки на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине было девять боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали восемь раз в районе Старицы, Круглого и в сторону Колодезного, Радьковки, Лимана и Нововасильевки.

На Купянском – СОУ отбили один штурм врага вблизи Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Вчера противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и произвел 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 148 из реактивных систем залпового огня», – написали в Генштабе.

