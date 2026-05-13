Сегодня 13 мая 2026: какой праздник и день в истории

13 мая 1497 года Папа Римский Александр VI отлучил от церкви флорентийского монаха Джироламо Савонаролу. Эту дату 1637 года считают той, когда кардинал Ришелье придумал столовый нож. В 1787-м в Австралию отправился Первый Флот. В 1849-м родился украинский писатель Панас Мирный. В 1888-м в Бразилии отменили рабство. В 1930-м в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка. В 1933-м в Харькове застрелился писатель Николай Хвылевой. В 1950-м состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». В 2002-м умер легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский. В 2022-м Генштаб ВСУ констатировал, что армия РФ сконцентрировалась на отступлении от Харькова.

Праздники и памятные даты 13 мая

13 мая в мире – Всемирный день техники для будущего и Всемирный день управления объектами недвижимости.

Вторая среда мая – это Всемирный день фасилити-менеджмента.

Также сегодня: Всемирный день одуванчика, День лепрекона, Международный день хумуса, День рождения застежки-липучки, Всемирный инженерный день IEEE.

13 мая в истории

13 мая 1497 года Папа Римский Александр VI отлучил от церкви флорентийского монаха Джироламо Савонаролу. Ему вменяли подозрения в ереси и неповиновение папской власти. Савонарола – очень интересный исторический персонаж. С одной стороны – фанатик, которого в наше время можно было бы сравнить с лидером тоталитарной секты. С другой – предвестник Реформации, который выражал прогрессивные мысли и часто справедливо критиковал церковную власть за излишества, роскошь и моральное разложение. Кроме своей роли в развитии церкви, он сыграл и значительную роль в политике, ведь в течение нескольких лет являлся фактическим правителем города-государства Флоренция.

Савонарола был очень образованным человеком. От своего деда-врача он унаследовал любовь к медицине и философии, а также большой интерес к Священному Писанию. Хотя родители предполагали для мальчика карьеру в медицине, он сам все больше склонялся к пути монаха. Известно, что Джироламо с юности были присущи склонность к аскетизму и отрицательное отношение к слишком свободным нравам современников-итальянцев. Он также уже с первых известных своих произведений начал критику папства, которое в те времена действительно было далеко от образцов христианской морали. Постепенно Савонарола увлекся средневековыми богословскими произведениями (особенно Фомой Аквинским) и в конце концов сбежал из дома и отправился в монастырь.

Настоятель быстро обратил внимание на образованность, а также поэтический и ораторский таланты нового монаха и возложил на Джироламо обязанности проповедника. В 1480-х он проповедовал во многих городах Италии. Его выступления становились все популярнее и собирали все больше людей. Также постепенно вокруг формировалась группа поклонников и последователей. Одним из тех, кто заинтересовался взглядами Савонаролы, был известный мыслитель Джованни Пико делла Мирандола. Он посодействовал тому, что Савонаролу вызвал во Флоренцию правитель города Лоренцо Медичи. Там проповедник занял кафедру учителя в монастыре Сан-Марко. Это был 1490 год. Правление Медичи во Флоренции подходило к концу. Их звезда заходила, а звезда Савонаролы сияла все ярче. Он уже не просто излагал слушателям Священное Писание, но и добавлял в проповеди собственные мысли, объясняя это божественным вдохновением. Этот аскет, конечно, обличал нравственное падение Италии и предсказывал всевозможные беды, которые произойдут, если люди не вернутся к воздержанию и Богу. Часть из того, что предсказывал Савонарола (по крайней мере, как казалось его современникам) сбылась. Так что доверие к нему росло. Уже через год после его прибытия во Флоренцию, в 1491-м, Савонаролу единогласно избрали настоятелем Сан-Марко.

Критика руководства церкви, которая была значительной в проповедях Савонаролы во все времена, особенно обострилась после избрания нового Папы Римского — Александра VI. До того как принять это имя, понтифик был кардиналом Родриго Борджиа – тем самым отцом многочисленных незаконнорожденных детей и большим сторонником коррупции и интриг, чем изучения Библии.

Пока Папа Борджиа продвигал своего незаконного сына в кардиналы и увеличивал капиталы, Савонарола реформировал монастырь Сан-Марко, избавляясь от любой роскоши и осуждая расточительство вокруг. Авторитет Джироламо был настолько значителен, что не считаться с ним не мог даже Папа Римский. Александр VI сначала попытался «порешать» вопрос с Савонаролой в своем стиле – предлагал тому должности и даже кардинальский сан, лишь бы он прекратил критиковать Рим. На этом фоне к нравственному весу настоятеля монастыря добавился и политический. В 1494 году французский король Карл VIII ворвался в Италию и выгнал из Флоренции Медичи. Община города поручило переговоры с французами наиболее авторитетному человеку – Савонароле. Так он возглавил посольство к французскому королю и стал фактическим правителем Флоренции. Он возродил республику и провел ряд прогрессивных реформ.

Впрочем, конечно, правление Савонаролы было совсем не светским. Постепенно город превращался в церковный приход: посты, молитвы, скромная одежда. Сам монах провозгласил «королем Флоренции» Иисуса Христа, а себя назначил только «избранником Христа». Подобный образцовый аскетизм, конечно, не мог нравиться всем в городе. Флорентийская аристократия тяжело привыкала к новым порядкам, так что у монаха-политика появлялось все больше противников и даже врагов. Среди них был и Папа Римский Александр VI, которому регулярно доставалось в проповедях Савонаролы, и значительная часть аристократии, и часть духовенства, ориентировавшаяся на Папу. Впрочем, избавиться от монаха во главе города было не так просто. Он поразил речью Карла VIII, и тот оставил Флоренцию в покое, даже вернув часть контролируемых этим городом земель. Монахи-доминиканцы, которым Папа Александр VI поручал найти признаки ереси в проповедях Савонаролы, ничего подобного не обнаружили. Народ продолжал обнаруживать в словах своего лидера «пророчества», которые сбывались.

Сам Савонарола воспользовался этим и «закручивал гайки». Постепенно во Флоренции появились отряды подростков и молодежи, которые следили за соблюдением моральных норм и собирали «предметы тщеславия». Ими могли оказаться не только украшения, но духи, книги (кроме Библии, конечно), игральные карты. Апогеем превращения города в монастырь стал знаменитый «костер тщеславия», на котором сожгли, в том числе, произведения искусства. Этот костер разложили 7 февраля 1497 года. А уже через несколько месяцев Папа Римский Александр VI заявил, что учение Савонаролы «подозрительное» и издал бреве, которым отлучил Савонаролу от церкви. После этого противостоять монаху-правителю Папе пришлось еще год. Савонарола не признавал решений Александра VI, отвечал гневными речами и текстами, даже продвигал идею о созыве Вселенского собора. Папа постепенно консолидировал противников Савонаролы. В конце концов, проповедника арестовали. Его обвинили в ереси и после тяжелых пыток казнили 23 мая 1498 года на площади Синьории во Флоренции.

13 мая 1637 года считают днем, когда кардинал Ришелье придумал столовый нож. Подробнее.

13 мая 1787 года из Британии в Австралию отправился так называемый Первый Флот. На борту кораблей были первые колонисты, которые обжили новый и довольно суровый континент. Подробнее.

13 мая 1849 года родился украинский писатель Панас Мирный. Подробнее.

13 мая 1888 года в Бразилии подписали так называемый «Золотой закон», которым окончательно отменили рабство. Подробнее.

13 мая 1930 года в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка (тилацина). Подробнее.

13 мая 1933 года в доме «Слово» в Харькове застрелился украинский писатель и один из известнейших деятелей «Расстрелянного возрождения» Николай Хвылевой. Подробнее.

13 мая 1950 года состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Подробнее.

13 мая 2002 года скончался легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский. Подробнее.

13 мая 2022 года Генштаб ВСУ впервые сообщил, что российская армия “главные усилия на Слобожанском направлении сосредоточила на обеспечении отхода собственных подразделений от Харькова”.

Церковный праздник 13 мая

13 мая чтят память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, тюремного стража. Подробнее.

Народные приметы

Если небо чистое и безоблачное, то лето будет жарким и засушливым.

Если на каштане уже отцвели цветы, то скоро наступит лето.

Если в лесу появилось много грибов, то летом будут идти дожди.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя плакать, иначе будете лить слезы весь год.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.

Не стоит лениться и бездельничать.