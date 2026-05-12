Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹

Фронт 18:05   12.05.2026
Елена Нагорная
Боевые действия по обе стороны Северского Донца в районах Прилипки и Старицы в Харьковской области активизировались. В то же время продвижение противника в направлении Белого Колодезя и Старого Салтова вдоль Северского Донца остается заблокированным, рассказал в эфире NEMYRIALIVE обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его словам, на Южно-Слобожанском направлении, оно же Харьковское или Волчанское, продолжаются бои в районе населенных пунктов Синельниково, Кирпичное, Вильча и Лиман.

«Оживились боевые действия по обе стороны Северского Донца в районе Прилипки, Старицы. Пока продвижение противника по направлению на Белый Колодец и Старый Салтов вдоль Северского Донца заблокировано, то есть продвинуться он не может», — заявил Машовец.

По его словам, малые пехотные группы противника продолжают действовать в районе Вильчи, Графского и Симоновки. Здесь задействованы силы 6-й общевойсковой армии и 44-го армейского корпуса РФ — тактическая группа «Белгород», она же «Харьков».

На Великобурлукском направлении ситуация стабилизировалась.

«В том числе на плацдарме 6-й общевойсковой армии противника на Осколе, так называемый Двуречанский плацдарм. Попытки противника пробиться, обойти Колодезное — узел обороны ВСУ — с севера нейтрализованы на данный момент, пока остановились», — отметил обозреватель.

Он добавил, что противник предпринимает неинтенсивные редкие штурмовые действия по направлению на Нововосильевку со стороны Красного Первого и на Редкодуб вдоль дороги, ведущей на север.

На Купянском направлении продолжаются бои в районах Петропавловки, Куриловки и Ковшаровки. 

«В районе Ковшаровки ВСУ провели поисково-рейдовые действия. Была информация, что они зачистили вклинение противника в северо-восточную часть села», — рассказал Машовец.

Однако, по его словам, в районе Куриловки 47-я танковая дивизия из состава 1-й танковой армии РФ (группировка войск «Запад») продолжает удерживать несколько мелких пехотных групп.

«Очевидно, целью является прорыв на Купянск-Узловой с целью рассечь плацдарм на две части. Об этом свидетельствуют и настойчивые действия со стороны Ольшаны на Петропавловку. Однако в восточной части Купянска, так называемом Заосколье, и в Кучеровке ВСУ продолжают удерживать свои позиции», — добавил он.

В районе Боровой, по рубежу Боровская Андреевка — Новоплатоновка, продолжаются боевые действия. До Боровой противник так и не смог дойти, в том числе не прорвался на Шийковку и не смог захватить Копанки.

