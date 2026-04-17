Везде неудачи? Машовец сказал, где на Харьковщине заблокировали и вытеснили РФ

Фронт 14:05   17.04.2026
Виктория Яковенко
Армия РФ, несмотря на свои попытки, не имеет успехов на Харьковщине. Более того, на некоторых участках украинские защитники заблокировали врага, где-то ВСУ контратакуют. О ситуации на фронте рассказал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире NEMYRIALIVE.

На Южно-Слобожанском направлении, по данным аналитика, бои иду на юге от Волчанска.

«Была информация, что ВСУ сумели оттеснить противника в районе Вильчи и Прилипки. То есть стремление противника продвигаться своими пехотными группами небольшими штурмовыми в направлении Старого Салта, вдоль Северского Донца, пока заблокировано. Наступление по направлению Волчанск – Белый Колодезь так же не происходит. Из-за боев, которые вынуждены вести на юго-восточной части Волчанска», — отметил Машовец.

На Купянском и Великобурлукском направлениях оккупанты продолжают боевые действия в районе поселка Меловое, продолжает эксперт. Но и здесь у врага – нет результатов.

«В районе Амбарного ВСУ сумели вытеснить противника ближе к госгранице. Периодически противник пытается продвигаться на Нововасилевку и на Редкодуб. Смысл понятен: пытаются обойти узел обороны в районе Колодезного, чтобы иметь возможность развивать дальше направление на Великий Бурлук. Пока безрезультатно. Продолжаются бои за купянский плацдарм в Купянске. Пока бои основные идут в районе Петропавловки, и по направлению Песчаное – Купянск-Узловой. Была информация, что ВСУ в районе Песчаного немного вытеснили противника, контратаковали», — сообщил Машовец.

