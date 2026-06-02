РФ атаковала один из ключевых объектов Нафтогаза на Харьковщине

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщают, что во время ночной атаки враг нанес комбинированный удар по одному из ключевых объектов компании в Харьковской области.

Сначала объект атаковали беспилотниками, а уже через час россияне повторно ударили ракетами, отмечают в компании. Масштабы повреждений уточняются.

«Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям. Именно такая тактика повлекла за собой трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что после трагических событий мая пересмотрели подходы к безопасности и усилили протоколы реагирования при ликвидации последствий атак. Отмечает: это позволяет минимизировать риски для сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

Напомним, Харьков, а также 18 населенных пунктов области обстреляли россияне за прошедшие сутки. В результате ударов пострадали 18 человек, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.