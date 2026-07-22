На Харьковщине судятся за лес: какие нарушения обнаружили правоохранители

Правоохранители требуют через суд вернуть государству около 5 га леса в Лозовском районе. Считают, что участок незаконно оказался в коммунальной собственности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года земельный участок лесохозяйственного назначения незаконно выбыл из государственной собственности и был оформлен на Лозовской городской совет. Площадь земли составляет более 15 га, а стоимость – почти 750 тыс. гривен. Потом участок передали в постоянное пользование местному управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

«Однако почти 5 гектаров этой земли являются частью Близнюковско-Лозовского лесничества и еще с 2010 года находятся в постоянном использовании ГП «Леса Украины». По закону земли государственного лесного фонда имеют особый режим охраны и не могут передаваться в коммунальную собственность», — пояснили правоохранители.

Так что прокуроры обратились в суд с иском об отмене права коммунальной собственности.

«В том числе истребование части земли лесохозяйственного назначения по незаконному владению. Производство по делу уже открыто. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство прокурора об обеспечении иска: городскому совету запрещено проводить перерегистрацию или действия по отчуждению участка, а также вести на нем строительные и земельные работы», — добавили в прокуратуре.