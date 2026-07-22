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Пруд через суд забрали у предприятия на Харьковщине – прокуратура

Общество 14:23   22.07.2026
Виктория Яковенко
Пруд через суд забрали у предприятия на Харьковщине – прокуратура

Около 14 га пруда в Богодуховском районе вернули в собственность громады.

По данным Харьковской областной прокуратуры, водный объект частное предприятие использовало для рыбохозяйственных нужд без надлежащих документов.

«В ходе проверки прокуроры установили, что предприятие не имело законных оснований для пользования ни прудом, ни земельным участком водного фонда под ним. Из-за незаконного использования водного объекта территориальная громада не получала арендную плату, предусмотренную законодательством», — рассказали в прокуратуре.

Поэтому правоохранители обратились в суд с соответствующим иском. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал частное предприятие уволить ставок и вернуть земельный участок водного фонда громаде.

пруд вернули громаде на Харьковщине

Напомним, правоохранители требуют через суд вернуть государству около 5 га леса в Лозовском районе. Считают, что он незаконно оказался в коммунальной собственности.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 14:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14 га пруда в Богодуховском районе вернули в собственность громады.".