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Изменения в руководстве ВСУ продолжаются: кто возглавил Генштаб

Политика 13:03   22.07.2026
Виктория Яковенко
Изменения в руководстве ВСУ продолжаются: кто возглавил Генштаб Фото: Владимир Зеленский

Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский днем ​​22 июля.

«Очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину. Важно, чтобы все составляющие нашей армии и дальше функционировали абсолютно слаженно. Также вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашего государства», — отметил Зеленский после разговора с Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой.

Президент также добавил, что обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. В частности это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей украинских подразделений, развития корпусной системы.

«Отмечено, что приоритет реальной способности ВСУ выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации. Поблагодарил СОУ за выполнение плана дальнобойных санкций против России, а также за ритмичность в исполнении мидстрайков. Евгений Хмара занимается решением вопросов по поставкам для дипстрайков и мидстрайков, которые обсуждались в эти дни с боевыми командирами и производителями оружия», — написал Зеленский.

Также, продолжил он, проанализировали текущую ситуацию на Александровском направлении, в Донецкой области и других направлениях интенсивных боевых действий.

Отметим, Игорь Сибюк занимал должность командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, а с июня 2025 года был заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского и назначил новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 13:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк, сообщил президент Украины Владимир Зеленский днем ​​22 июля.".