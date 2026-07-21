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Генштаб сообщил, где шли бои в Харьковской области

Украина 08:07   21.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб сообщил, где шли бои в Харьковской области

В течение минувших суток на Харьковщине было десять боев, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз. Бои шли в районе Старицы, Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском – враг пытался прорваться трижды около Петропавловки, Колесниковки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 78 авиационных ударов, во время которых сбросил 254 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10 408 дронов-камикадзе и осуществили 3346 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 38 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было десять боев, передает Генштаб ВСУ.".