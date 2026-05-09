Интервью 10:13   09.05.2026
Евгения Бабошко
«Первое, что мне дали — турникет» — впечатления норвежца от поездки в Харьков Фото: Евгения Бабошко

Руководитель автобусной компании «Veøy Buss AS» Арне Магнар Лангсет перегнал в Харьков транспорт из норвежского Ондалнеса – благотворительную помощь украинцам. О впечатлениях от жизни прифронтового города он рассказал корреспондентке норвежского издания «Andalsnes Avis» Евгении Бабошко – харьковчанке, которая из-за полномасштабного вторжения РФ временно проживает в Норвегии. Редакция МГ «Объектив» публикует этот материал в рамках сотрудничества с норвежскими коллегами.

От Румсдал до Харькова: норвежцы передали Украине автобусы

Инициатива возникла благодаря шведской благотворительной организации «Swedish Rescuers», сотрудничающей с норвежской службой «Viking Redningstjeneste». Через сеть волонтеров в Харькове организация контактирует с украинскими получателями помощи.

Автобусы стали частью большой гуманитарной колонны, доставившей в Украину технику и оборудование для спасателей.

«Я просто хотел помочь»

«Я просто хотел помочь и увидеть, как живут люди во время войны. Но я не знал, что мы заедем так далеко в зону боевых действий», — говорит Арне Магнар Лангсет, руководитель компании «Veøy Buss AS».

По его словам, запрос на автобусы пришел от людей, работающих в сфере спасательных служб в Украине.

«В Харькове есть волонтер, которая помогает соединять доноров и получателей помощи», — объясняет он.

Через службу «Viking Redningstjeneste» к Лангсету обратился представитель компании Straumen Bil. В результате к инициативе присоединились еще несколько организаций, в том числе Wist Last og Buss.

«У нас было два автобуса, которые мы планировали списать. Мы решили передать их Украине», — рассказывает Лангсет.

Фото: PRIVAT

Автобусы проверили и подготовили бесплатно

Перед отправкой автобусы подготовили специалисты компании «Wist Last Og Buss».

«Они провели техническое освидетельствование и необходимый ремонт, чтобы автобусы были в хорошем состоянии. Работы стоили немало, но их проделали бесплатно», — говорит Лангсет.

Когда автобусы были готовы, он решил лично перегнать один из них в Украину.

«Я даже не знаю, почему именно решил ехать. Просто хотел помочь и увидеть все своими глазами», — объясняет он.

Колонна помощи

Первый автобус доставили в Осло перед Пасхой. После праздников Лангсет отправился в путь на втором автобусе из Ондалснеса. Путешествие составляло почти 3000 километров.

Он ехал вместе с группой «Swedish Rescuers». В общей сложности девять автомобилей с девятью водителями двигались колонной через Европу в Украину.

Второй автобус перегнал представитель Viking Redningstjeneste. Во время движения колонна доставляла разные транспортные средства и спасательное оборудование.

На границе пришлось ждать почти сутки

«От польской границы во Львов мы ехали почти 24 часа. Большую часть времени стояли на таможне», – рассказывает Лангсет.

Впоследствии колонна двинулась дальше на восток — в Днепр, а затем в Харьков, недалеко от фронта.

Харьков - город героев, сувенир
Фото: Евгения Бабошко

Турникет в кармане

Перед началом поездки участникам колонны выдали специальное снаряжение.

«Первое, что мне дали, – турникет. Сказали носить его в кармане постоянно на случай, если потеряешь руку или будет сильное кровотечение, – делится Арне Магнар, именно тогда он по-настоящему осознал опасность поездки. — Я понял, что это не обычное путешествие».

Помощь спасателям

Во Львове волонтеры передали грузовик с контейнером оборудования для организации мобильной операционной. Также из Гетеборга в Киев транспортировали украинского военного после лечения в Швеции. Пожарные подразделения в Бериславе и Днепре получили технику и оборудование.

Взрыв рядом с отелем

В Днепре волонтеры провели три дня. Во время пребывания город подвергся атаке.

«Однажды ночью неподалеку от отеля упала бомба — примерно в двухстах метрах», — вспоминает Лангсет.

Несмотря на это, он не испытывал постоянного страха: «Многие люди в группе уже бывали здесь раньше, и нас встречали местные партнеры. Это давало чувство безопасности».

Передача техники в Харькове

Конечной точкой поездки стал Харьков. Основная цель – передать технику непосредственно службам.

Фото: Евгения Бабошко

«Не было никаких посредников. То, что мы передали, сразу попало к тем, кто будет это использовать. Мы передали два автобуса, карету скорой помощи, пожарные автомобили, спецтехнику и много спасательного оборудования для подразделений, работающих у фронта», – рассказывает Лангсет.

Также передали автомобиль с контейнером, который переоборудуют в мобильную операционную для работы вблизи линии фронта.

Жизнь во время войны

Больше всего Лангсета удивило то, что несмотря на войну жизнь в Украине продолжается.

«Работают банки, магазины полны товаров, люди ходят на работу», – поделился он впечатлениями с земляками.

Он также заметил, что многие работы выполняют женщины.

«Все водители трамваев были женщинами. Это заставляет задуматься: многие мужчины сейчас на фронте. Люди постоянно проверяли телефоны, чтобы знать, где летают дроны. Меня удивило, что общество в целом функционирует. Все работает», – говорит Арне Лангсет.

Во время визита волонтеры увидели несколько подземных школ.

«Одна из них имеет площадь около 1000 квадратных метров. Там есть классы, столовая, вода, места для сна – все необходимое. Грустно, что из-за действий нескольких человек приходится строить школы под землей», — говорит Лангсет.

Дорога домой

Участники миссии приехали из разных регионов Швеции и Норвегии. Каждый из них преодолел от 3200 до 3800 км. Домой они возвращались поездом через Украину в Польшу, после чего вылетели из Варшавы в Стокгольм.

Фото: Евгения Бабошко
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
Зеленский разрешил провести парад в Москве 9 мая – указ
09.05.2026, 09:19
Новости Харькова — главное за 9 мая: 16 атак за сутки, последствия обстрелов
Новости Харькова — главное за 9 мая: 16 атак за сутки, последствия обстрелов
09.05.2026, 09:03
Сегодня 9 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 мая 2026: какой праздник и день в истории
09.05.2026, 06:00
Трамваи не будут ходить 9 и 10 мая в некоторых районах Харькова
Трамваи не будут ходить 9 и 10 мая в некоторых районах Харькова
08.05.2026, 21:35
ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW
ВСУ, вероятно, уничтожили все позиции РФ в центре Купянска – анализ ISW
09.05.2026, 07:16
Более 30 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов
Более 30 БпЛА выпустил враг на Харьковщину за сутки – Синегубов
09.05.2026, 09:01

Новости по теме:

20.03.2026
Власть, бизнес и меценаты в Харькове определили совместные проекты на 2026 год
22.01.2026
Главы перемещенных из-за войны громад собирались в Харькове: что обсуждали
18.12.2025
Общественность собиралась на баскетбольной площадке в Харькове: зачем
09.12.2025
Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением
18.11.2025
Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат


