Общественность собиралась на баскетбольной площадке в Харькове: зачем
Благотворительное мероприятие «Toloka Talks: Данк добра» состоялось в Харькове 16 декабря. Его целью стала поддержка юных баскетболистов.
Мероприятие прошло на баскетбольной площадке и собрало предпринимателей, общественных деятелей, волонтеров, дипломатов, представителей местных властей, вузов, культурных институтов, IT-сектора и креативного класса, рассказали МГ «Объектив» в Фонде громады Харькова «Толока», который выступил организатором.
Председатель правления Харьковской федерации баскетбола Сергей Чебышев рассказал гостям о деятельности баскетбольного клуба «Харьковские соколы», чьи игроки сейчас соревнуются в Суперлиге, а также познакомил с молодым поколением – воспитанниками городских спортивных школ. Кроме того, все желающие могли принять участие в баскетбольном мастер-классе «Данк чемпиона», приобрести брендированную символику клуба и разнообразную спортивную продукцию.
Благодаря этим мероприятиям удалось собрать 156 тысяч гривен, которые будут адресованы десяти воспитанникам харьковских спортивных школ и баскетбольных клубов. Среди них — дети, которые потеряли одного из родителей из-за войны, имеют инвалидность или проживают в семьях с тяжелым материальным положением.
«Несмотря на пережитые потери и вызовы, эти дети продолжают тренироваться, участвовать в соревнованиях и строить свой путь в спорте. Именно для того, чтобы они могли регулярно заниматься, ездить на сборы и соревнования и не терять веру в свои мечты, и было организовано благотворительное мероприятие», — отмечают организаторы.
Читайте также: «Зимнюю тысячу» теперь можно тратить и на продукты: подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: баскетбол, благотворительность, діти, дети, новости Харькова, спорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Общественность собиралась на баскетбольной площадке в Харькове: зачем», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2025 в 14:20;