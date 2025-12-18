Live

Общественность собиралась на баскетбольной площадке в Харькове: зачем

Общество 14:20   18.12.2025
Елена Нагорная
Благотворительное мероприятие «Toloka Talks: Данк добра» состоялось в Харькове 16 декабря. Его целью стала поддержка юных баскетболистов.

Мероприятие прошло на баскетбольной площадке и собрало предпринимателей, общественных деятелей, волонтеров, дипломатов, представителей местных властей, вузов, культурных институтов, IT-сектора и креативного класса, рассказали МГ «Объектив» в Фонде громады Харькова «Толока», который выступил организатором.

Председатель правления Харьковской федерации баскетбола Сергей Чебышев рассказал гостям о деятельности баскетбольного клуба «Харьковские соколы», чьи игроки сейчас соревнуются в Суперлиге, а также познакомил с молодым поколением – воспитанниками городских спортивных школ. Кроме того, все желающие могли принять участие в баскетбольном мастер-классе «Данк чемпиона», приобрести брендированную символику клуба и разнообразную спортивную продукцию.

Благодаря этим мероприятиям удалось собрать 156 тысяч гривен, которые будут адресованы десяти воспитанникам харьковских спортивных школ и баскетбольных клубов. Среди них — дети, которые потеряли одного из родителей из-за войны, имеют инвалидность или проживают в семьях с тяжелым материальным положением.

«Несмотря на пережитые потери и вызовы, эти дети продолжают тренироваться, участвовать в соревнованиях и строить свой путь в спорте. Именно для того, чтобы они могли регулярно заниматься, ездить на сборы и соревнования и не терять веру в свои мечты, и было организовано благотворительное мероприятие», — отмечают организаторы.

