Live

Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)

Происшествия 09:50   10.05.2026
Оксана Якушко
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)

Вечером 9 мая российский БпЛА ударил по жилому 9-этажному зданию в Индустриальном районе, днем ​​россияне атаковали автомобиль с людьми, сообщает Нацполиция.

Беспилотник попал в технический этаж жилой девятиэтажки, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Острые стрессовые реакции испытали шесть человек: три женщины 32, 70 и 74 лет, а также двое 8-летних мальчиков и один 10-летний мальчик.

В доме взрывная волна повредила стекла в окнах.

Также 9 мая на трассе между селами Андреевка и Стецковка Купянского района российский FPV-дрон попал в грузовик ВАЗ 21015, где находились трое гражданских. Двое мужчин 37 и 43 лет и 36-летняя женщина получили осколочные ранения.

В Богодуховском районе под ударами россиян находились села Одноробовка, Ивано-Шейчино, Лютовка, Клинова-Новоселовка, Корбины Иваны и собственно город Богодухов. Уничтожены и повреждены частные дома, многоквартирные дома, автомобили.

Читайте также: В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)
В Харькове – «прилет»: БпЛА попал в дом, среди пострадавших – дети (дополнено)
09.05.2026, 23:40
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области
10.05.2026, 09:00
8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки
8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки
10.05.2026, 08:57
Сегодня 10 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 10 мая 2026: какой праздник и день в истории
10.05.2026, 06:00
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 10 мая
Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 10 мая
09.05.2026, 20:00
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)
10.05.2026, 09:50

Новости по теме:

10.05.2026
8 пострадавших, «прилеты» по Харькову и области – как прошли сутки
09.05.2026
Новости Харькова — главное 9 мая: ночная стрельба, по городу ударил БпЛА
05.05.2026
Утром россияне уничтожили вагон поезда на Харьковщине
02.05.2026
Последствия прилетов по Харькову днем ​​показали Синегубов и ГСЧС (фото)
30.04.2026
Удары не стихают четвертый день: российские БпЛА атаковали села на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 09:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 9 мая российский БпЛА ударил по жилому 9-этажному зданию в Индустриальном районе, днем ​​россияне атаковали автомобиль с людьми, сообщает Нацполиция.".