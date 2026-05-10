Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)

Вечером 9 мая российский БпЛА ударил по жилому 9-этажному зданию в Индустриальном районе, днем ​​россияне атаковали автомобиль с людьми, сообщает Нацполиция.

Беспилотник попал в технический этаж жилой девятиэтажки, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Острые стрессовые реакции испытали шесть человек: три женщины 32, 70 и 74 лет, а также двое 8-летних мальчиков и один 10-летний мальчик.

В доме взрывная волна повредила стекла в окнах.

Также 9 мая на трассе между селами Андреевка и Стецковка Купянского района российский FPV-дрон попал в грузовик ВАЗ 21015, где находились трое гражданских. Двое мужчин 37 и 43 лет и 36-летняя женщина получили осколочные ранения.

В Богодуховском районе под ударами россиян находились села Одноробовка, Ивано-Шейчино, Лютовка, Клинова-Новоселовка, Корбины Иваны и собственно город Богодухов. Уничтожены и повреждены частные дома, многоквартирные дома, автомобили.