Новости Харькова — главное за 9 мая: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

06:57

Ночью в Харькове тревогу объявляли дважды

Сначала сирена звучала в городе в 02:29. Мониторинговые каналы предупреждали о БпЛА неопределенного типа, летевшего на Русскую Лозовую.

Отбой объявили уже в 02:49. После этого тревогу объявили в 05:55. Писали о «Молнии», летевшей на Циркуны.

В 06:22 раздался отбой.

Отметим, что относительно спокойно прошла ночь по всей стране. В Воздушных силах ВСУ после полуночи не предупреждали об опасности.

Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.