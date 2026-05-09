Новости Харькова — главное за 9 мая: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:57
Ночью в Харькове тревогу объявляли дважды
Сначала сирена звучала в городе в 02:29. Мониторинговые каналы предупреждали о БпЛА неопределенного типа, летевшего на Русскую Лозовую.
Отбой объявили уже в 02:49. После этого тревогу объявили в 05:55. Писали о «Молнии», летевшей на Циркуны.
В 06:22 раздался отбой.
Отметим, что относительно спокойно прошла ночь по всей стране. В Воздушных силах ВСУ после полуночи не предупреждали об опасности.
Напомним, вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны, получили согласие РФ провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая.
- • Дата публикации материала: 9 мая 2026 в 06:57;