16 раз атаковала РФ на Харьковщине: утренняя сводка Генштаба ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск, Лиман, Старица и сторону Избицкого, Чайковки, Терновой.

На Купянском направлении враг совершил одну атаку в сторону Радьковки.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 245 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 23 авиационных ударов, сбросив 87 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8189 дронов-камикадзе и осуществил 1936 обстрелов реактивных систем залпового огня”, – отмечает Генштаб ВСУ.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска уже не удерживают позиции в центре Купянска.