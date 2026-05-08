Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение матери, новые подробности о семье
Правоохранители вручили подозрение 29-летней матери, 4-летний сын которой выпал из окна квартиры в Харькове. Сообщается, что в доме женщины обнаружили еще одного истощенного ребенка.
В частности, по данным Харьковской областной прокуратуры, в закрытой квартире находилась девочка 2023 года рождения. Отмечается: ребенок имел явные признаки обезвоживания, ему оперативно оказали медицинскую помощь.
Женщине сообщили о подозрении по ст. 166 УКУ — злостное невыполнение родительских обязанностей, повлекшее тяжкие последствия и ч. 3 ст. 135 УКУ — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии.
Правоохранители говорят: в июне 2023 года фигурантку уже привлекали к административной ответственности — ее обнаружили с сыном возле свалки.
«Ребенка изымали и временно помещали в медицинское учреждение, впоследствии вернули матери. В этот период женщина родила второго ребенка. Семья взята на учет как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах. В дальнейшем местонахождение матери с детьми установить не удавалось», — отметили в прокуратуре.
Сейчас инициировано служебное расследование возможного ненадлежащего выполнения служебных обязанностей работниками полиции. Кроме того, начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая гибель человека), в рамках которых будет дана правовая оценка действиям полицейским и службы по делам детей.
Напомним, трагедия произошла в Харькове. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 7 мая получили уведомление о том, что мальчик выпал из окна на Новобаварском проспекте. Копы установили: ребенок проживал в квартире многоэтажки вместе с двухлетней сестрой и 29-летней матерью. В день трагедии, пишут правоохранители, она ушла из дома и оставила детей самих. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Медики пытались спасти ребенка, однако травмы оказались слишком тяжелыми – он умер в карете «скорой». Мать детей задержали.
Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, мать, новости Харькова, погиб, Харьковская областная прокуратура;
Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 15:17;