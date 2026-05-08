Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)

Происшествия 12:38   08.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Сергей Авраменко

Сегодня, 8 мая, ночью в Харькове произошел масштабный пожар на территории Института растениеводства им. В. Юрьева НААН, сообщил его главный научный сотрудник Сергей Авраменко.

«Сгорели десятки погребов с подсобными помещениями, которыми пользовались сотрудники института. Люди потеряли все запасы продуктов и личные вещи. Чудом огонь не добрался до нашего жилого дома, от огня нас отделяло всего несколько метров», — пишет Авраменко.

Видео: Сергей Авраменко

По его словам, пострадавших в результате пожара нет. Но сгорело имущество.

«Также сгорела часть нашей семейной коллекции редких сортов инжира, которые хранились в одном из погребов. Другую часть растений чудом удалось спасти. Но теперь неизвестно, где и как хранить уцелевшие растения зимой», — отметил Авраменко.

Он также рассказал, что возгорание не могли потушить более трех часов, и объяснил почему.

«Поскольку пожарные машины не могли подъехать близко к огню из-за большого препятствия — земляного рва, который выкопали ещё несколько лет назад по инициативе бывшего руководства института (срезали трубы отопления). Я не раз просил засыпать этот ров, писал соответствующее заявление на имя и. о. директора, но мои просьбы и заявления по непонятным причинам были отклонены!», — объяснил агроном.

Видео: Сергей Авраменко

Фото: Сергей Авраменко
Фото: Сергей Авраменко

Автор: Виктория Яковенко
