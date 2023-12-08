Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд

В научном институте в Немышлянском районе специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытия. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, укрытие площадью 800 кв. м. рассчитанное на 550 человек, не обеспечено системой вентиляции, отсутствуют эксплуатационные схемы электроснабжения и приборы радиоактивного загрязнения. Кроме того, системы водоснабжения и канализации защитного сооружения также находятся в ненадлежащем техническом состоянии.

Относительно нарушений составили соответствующее предписание. Однако балансодержатель так и не устранил нарушения, отметили в прокуратуре.

Правоохранители направили иск в Харьковский окружной административный суд. Сейчас открыто производство по делу.