Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд
В научном институте в Немышлянском районе специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытия. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.
По данным Харьковской областной прокуратуры, укрытие площадью 800 кв. м. рассчитанное на 550 человек, не обеспечено системой вентиляции, отсутствуют эксплуатационные схемы электроснабжения и приборы радиоактивного загрязнения. Кроме того, системы водоснабжения и канализации защитного сооружения также находятся в ненадлежащем техническом состоянии.
Относительно нарушений составили соответствующее предписание. Однако балансодержатель так и не устранил нарушения, отметили в прокуратуре.
Правоохранители направили иск в Харьковский окружной административный суд. Сейчас открыто производство по делу.
Читайте также: Запущенное укрытие нашли в действующей больнице в городе на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: институт, иск, прокуратура, состояние, суд, укрытие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В научном институте в Немышлянском районе специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытия. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.".