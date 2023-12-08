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Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд

Общество 14:44   08.12.2023
Виктория Яковенко
Укрытие в непригодном состоянии нашли в Харькове: прокуратура пошла в суд

В научном институте в Немышлянском районе специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытия. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, укрытие площадью 800 кв. м. рассчитанное на 550 человек, не обеспечено системой вентиляции, отсутствуют эксплуатационные схемы электроснабжения и приборы радиоактивного загрязнения. Кроме того, системы водоснабжения и канализации защитного сооружения также находятся в ненадлежащем техническом состоянии.

Относительно нарушений составили соответствующее предписание. Однако балансодержатель так и не устранил нарушения, отметили в прокуратуре.

Правоохранители направили иск в Харьковский окружной административный суд. Сейчас открыто производство по делу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В научном институте в Немышлянском районе специалисты обнаружили нарушения в содержании укрытия. Однако после проверки защитное сооружение не привели в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.".