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Била битой, душила и распыляла в лицо газ: женщина пыталась убить свою мать

Происшествия 11:45   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Била битой, душила и распыляла в лицо газ: женщина пыталась убить свою мать

К восьми годам заключения приговорили женщину, попытавшуюся убить собственную мать. По информации Харьковской облпрокуратуры, преступление произошло в августе 2025 года.

Расправиться с матерью женщина решила из-за трудностей, возникших в результате совместного проживания, а также разногласий насчет воспитания ребенка. К преступлению нападавшая подготовилась тщательно: взяла медицинские перчатки, газовый баллончик и деревянную биту.

«Подождав, пока мать выйдет во двор хозяйничать, женщина подкралась сзади и нанесла ей около десяти ударов битой по голове. После этого она распылила потерпевшей в лицо слезоточивый газ. Несмотря на тяжелые травмы и кровотечение, женщине удалось выхватить биту и отбросить ее в сторону. Тогда нападавшая повалила мать на землю, села ей на живот, схватила деревянную палку и принялась ею душить потерпевшую», – установили в прокуратуре.

Пострадавшую спас прохожий. Услышав крик, он прибежал во двор, силой стянул женщину с матери. После чего ее доставили в больницу – там медикам удалось реанимировать пациентку. После чего преступницу задержали.

«Во время судебного заседания обвиняемая полностью отрицала свою вину и убеждала, что якобы просто пыталась оказать пострадавшей медицинскую помощь, а телесные повреждения причинил какой-то неизвестный. Впрочем, ее версия была опровергнута показаниями потерпевшей и очевидцев, протоколами следственных экспериментов, а также выводами экспертиз. Также установлено, что нападавшая сразу после совершенного переоделась и пыталась спрятать кровавые вещи. За поддержание публичного обвинения прокурорами Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области 38-летняя женщина признана виновной в неоконченном покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – отметили правоохранители.

В результате суд вынес приговор – женщина проведет восемь лет за решеткой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К восьми годам заключения приговорили женщину, попытавшуюся убить собственную мать. По информации Харьковской облпрокуратуры, преступление произошло в августе 2025 года.".