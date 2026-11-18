FPV-дроны на оптоволокне и на радиоуправлении являются настоящей бедой всех прифронтовых населенных пунктов. И Харьков — не исключение. Как спастись от FPV-дрона, если вы передвигаетесь пешком или на машине, а также кто же рвет антидроновые сетки на трассах, МГ «Объектив» рассказал Василий Лещенко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Спрятаться в тень, под дерево или в кусты — советы пешеходам

Если человек слышит FPV-дрон, но поблизости нет укрытия или дома, где можно спрятаться вглубь помещения, нужно зайти в место, где много зарослей, советует Василий Лещенко.

«Подойдет какой-нибудь кустарник, можно встать за густыми деревьями. У FPV-дронов есть ограничения видеокамеры, поэтому им трудно идентифицировать человека и вообще объект, если он скрыт в кустах, где, собственно, и можно спрятаться», — пояснил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Этот прием срабатывает и осенью, когда листья уже опали, отметил офицер.

«Если это дерево, то лучше встать возле ствола, чтобы силуэт человека слился непосредственно с ним. Если же ничего нет рядом, то при солнечной погоде можно спрятаться хотя бы в тень и прижаться к какому-нибудь монолитному объекту — даже тогда у человека больше шансов, что дрон его не увидит», — отметил Василий Лещенко.

Не гоняться наперегонки с дроном

Если водитель заметил, что FPV-дрон преследует его машину, нужно как можно быстрее покинуть автомобиль. На ходу выпрыгивать не стоит, так как можно травмироваться.

«Но нужно остановиться, желательно возле какой-нибудь посадки, где есть деревья или кусты, либо возле здания. Не стоит гоняться наперегонки с дроном и пытаться спасти авто. Не нужно выяснять, кто быстрее: дрон летит или машина едет? Скорость FPV-дрона на радиоуправлении может достигать и 120 км/ч, и 200 км/ч. На оптоволокне он медленнее, может развивать скорость до 80 км/ч. Но гражданский человек вряд ли различит, что за ним летит: радиодрон или дрон на оптоволокне, поэтому лучше не рисковать, потому что можно проиграть. Чаще проигрывают», — отметил Василий Лещенко.

В большинстве случаев FPV-дрон будет поражать именно автомобиль. Конечно, есть хладнокровные пилоты, которые могут охотиться и на людей, признает командир. Но большинство охотятся именно на машины.

Почему антидроновые сетки на дорогах рвутся и кто за этим стоит

В целом гражданским лучше не ездить по дорогам, где высока угроза FPV-дронов, говорит командир. Опасны Золочевская трасса и дорога на Феськи, стоит избегать железнодорожного переезда в Дергачах и Малой Даниловке, особенно в часы пик, когда максимально много машин и образуются пробки.

«Не нужно рисковать, потому что сетки защищают относительно и время от времени рвутся. Собственно, вражеские FPV-дроны порой делают в сетках проходы: подлетают, взрываются, чтобы сетку разорвало, а потом сквозь эти отверстия залетают внутрь другие российские дроны», — пояснил офицер.

Существует несколько советов, как выжить, если вы едете по трассе, затянутой сеткой, а вражеский дрон появился рядом.

«Если мы двигаемся под сеткой и видим дрон, то шансов спастись у нас очень мало. Главное — перелезть под сеткой туда, где не будет БпЛА. Если дрон внутри этого коридора, то выйти наружу. Если БпЛА снаружи, то зайти в коридор. Но лучше не ездить там, где летают дроны», — еще раз подчеркнул Василий Лещенко.