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В Харькове мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе (фото)

Происшествия 17:32   02.07.2026
Оксана Горун
В Харькове мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе (фото)

О ДТП, которое случилось 2 июля в Харькове, сообщили в Нацполиции. И водитель, и пешеход, 68-летняя женщина, погибли.

«Авария произошла 2 июля в районе перекрестка проспекта Героев Харькова и площади Защитников Украины. Произошел наезд мотоцикла «Suzuki» под управлением 32-летнего водителя на 68-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Затем мотоцикл столкнулся с припаркованным автомобилем «Skoda», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

ДТП с мотоциклом в Харькове 2 июля 2026

Женщина умерла в «скорой». Водителя довезли до больницы, но он также скончался. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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Ранее мы сообщали, что 16-летний мотоциклист пострадал в ДТП на Харьковщине. Авария произошла 30 июня около 19:35 в Чугуеве.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ДТП, которое случилось 2 июля в Харькове, сообщили в Нацполиции. И водитель, и пешеход, 68-летняя женщина, погибли".