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Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео)

Репортаж 18:46   16.08.2026
Оксана Горун
Командир штурмовой роты спас раненых под прицелом FPV на Харьковщине (видео) Скриншот

Видео рискованной и смелой спасательной операции, которую провел командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский, опубликовала Группировка объединенных сил.

«Два штурмовика 475-го отдельного штурмового полка «Code 9.2» успешно выполнили задание и захватили вражеские позиции. Но на обратном пути ребят атаковали вражеские дроны «Молния» — оба получили тяжелые ранения и не могли передвигаться самостоятельно. Для их эвакуации была направлена ​​наземная роботизированная платформа. Однако вражеский дрон подбил и ее… Раненые бойцы оказались полностью беззащитными на открытой местности, как на ладони у вражеской аэроразведки. Следующий удар мог стать для них последним», — написала пресс-служба группировки.

Пока сослуживцы обсуждали, как вытащить военных из-под российского огня, аэроразведка обнаружила, что помощь к ним уже спешит.

«Аэроразведка зафиксировала на дороге гражданский пикап, мчавшийся на сумасшедшей скорости прямо в зону поражения. Оказалось, что командир штурмовой роты Владислав Польский, даже не надев бронежилет, прыгнул за руль и помчался на помощь своим людям. Рискуя каждой секундой жизни, Владислав подскочил к подбитому роботу, самостоятельно перегрузил тяжелораненых бойцов в кузов пикапа и на высокой скорости вывез их под укрытие. Он спас им жизнь», — констатируют защитники Украины.

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Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что эта история произошла на одном из направлений фронта в Харьковской области. Ее главный герой Владислав Польський — командир 1-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео рискованной и смелой спасательной операции, которую провел командир штурмовой роты полка «CODE 9.2» Владислав Польский, опубликовала Группировка объединенных сил".