Звание «Герой Украины» присвоили командиру бригады «Ахиллес» Юрию Федоренко

Командир 429-й бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко получил высшую государственную награду — орден «Золотая Звезда» и звание «Герой Украины».

Об этом сообщили в Telegram-канале бригады.

«Его боевой путь – это путь «Ахиллеса», созданного вместе с командой с нуля в первые дни полномасштабного вторжения. Это знак совместной, ежедневной работы большой команды: пилотов, инженеров, аналитиков, логистов, механиков, инструкторов – каждого члена подразделения, который делает бригаду эффективной», — говорится в сообщении.

Там отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров отметили наиболее эффективные подразделения беспилотных систем. По итогам 2025 года бригада вошла в топ-10 Сил обороны, заняв шестую позицию.

Отметим, 429 отдельная бригада беспилотных систем «Ахиллес» – это добровольческое подразделение, сформированное в первые дни полномасштабного вторжения. Воины выполняют задачи, в частности, в Харьковской области.