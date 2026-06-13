Фронт зашел в тупик, “сафари” на людей в приграничье Харьковщины – обзор

Россияне хотели повторить Вторую мировую, а повторяют Первую. В приграничье – «сафари на людей». «Шахеды» атакуют психику харьковчан. На окружной закрывают пробой в антидроновой защите. Детальнее – в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

На фронте без изменений. Полномасштабная война РФ против Украины 10 июня по продолжительности сравнялась с Первой мировой. И смотрится все больше как Первая мировая. Россияне продолжают свое бесконечное наступление. Имеют значительные потери, но не имеют продвижения. Количество боев на Харьковщине с начала июня снизилось по сравнению с маем. Генштаб ни разу не фиксировал более 20 российских атак в сутки. Аналитики группы DeepState в этот период не корректировали карту фронта.

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Война с гражданскими

Пока фронт стагнирует, террор против мирного населения растет. Это не новость. Подобную тактику захватчики применяют с самого начала вторжения. Однако именно сейчас, во время очевидного провала российского наступления, количество тревог и взрывов в Харькове выросло в разы, а в пограничье небо непрерывно зудит дронами.

«Мы видим, что интенсивность обстрелов всего по региону выросла на 72,8% по сравнению с 2025 годом. Если говорить исключительно о городе Харьков, то на 62% выросла интенсивность обстрелов», — сообщал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сейчас цель – это исключительно гражданская инфраструктура, железнодорожная инфраструктура, это критическая инфраструктура, это энергетические объекты. Ну и плюс враг постоянно пытается держать сигнал воздушной тревоги, запуская один-два дрона, три дрона постоянно на достаточно небольшом промежутке времени. Однако это постоянно на протяжении 24 часов», – отмечал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Противник не бьет по военным объектам. Все попадания были рядом или в жилые дома харьковчан. То есть такая тактика, которая сейчас есть — это то, что я говорил с начала войны. Цель нашего врага сегодня сделать так, чтобы из города выезжали люди, чтобы люди покидали свои города и не проживали в своих городах», — считает мэр Харькова Игорь Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

На этой неделе Харьков пережил серию массированных атак. 10 июня налет дронов был почти непрерывным, количество пострадавших достигло десяти. Заставит ли людей выезжать из Харькова? Практика прошлых лет показала: нет. Такая тактика против миллионного города пока выглядит больше как бессильная месть, чем как эффективный способ достижения военной или политической цели.

Сафари на людей в приграничье

Ситуация в приграничье Харьковской области – другая. Там российским захватчикам удалось сделать жизнь людей совершенно невыносимой. И в первую очередь – из-за FPV. Американский Институт изучения войны констатирует: «Войска РФ продолжают свою кампанию «сафари на людей» в Харьковской области». Удары дронов по гражданским происходят практически каждый день. 4 июня FPV атаковал две семьи, которые шли по улице в Губаровке Богодуховского района. 5 июня – удар по автомобилю в том же районе, погибла пассажирка. 6 погиб житель села Лобановка, ехавший на скутере. На Чугуевщине уничтожен автомобиль, ранена женщина. 7 числа дрон убил взрывотехника полиции на Изюмщине. 8 – пятеро раненых FPV в Купянском районе, погибший в Золочевской громаде. 9 – прилет БпЛА между Русской Лозовой и Питомником. Погибла женщина. Советник Министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил об угрозе транспортному сообщению на трассе Харьков – Сумы. Из-за FPV перекрыта часть окружной дороги Харькова. Так что угроза «сафари на людей» приближается к областному центру.

«К сожалению, развитие современных технологий позволяет врагу совершать удары и по городу Харькову, используя FPV-дроны. Использует враг FPV-дроны двумя способами. Первым способом – это устанавливая дополнительный ретранслятор на беспилотный летательный аппарат «Молния-1». Второе: враг начал использовать увеличенные катушки, позволяющие поражать объекты на расстоянии 30-40 км», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пока с дроновой угрозой для Харькова борются несколькими способами. Первый – это РЭБ и работа ПВО. Второй – антидроновые сетки. «Прилет» по окружной произошел из-за того, что небольшой участок не защитили из-за технических сложностей. Сейчас эту проблему решают.

«Есть определенный участок, который очень тяжело по тем или иным причинам технически закрыть. Сейчас я думаю, что до 10 дней, и мы это сделаем. И дальше мы будем открывать этот участок, в том числе для гражданских автомобилей, однако опять-таки появятся новые дорожные знаки. Там, где мы не рекомендуем гражданскому транспорту, все же ездить. Потому что, конечно, сетки не спасут от «Шахеда», сетки не спасут кое-где от «Ланцета», кое-где у нас есть факты пробивки сеток «Молниями» и все остальное», — подчеркнул начальник ХОВА Олег Синегубов.

Руководство области и военные по понятным причинам не склонны делиться подробностями защиты от FPV, которую выстраивают вокруг Харькова. Такая чувствительная информация не должна попасть к врагу. Однако работы очевидно идут – после подрыва дроном фуры на окружной 21 мая больше случаев налетов на окраины города не фиксировали.