Когда откроют часть харьковской окружной и что там появится – Синегубов 📹
В течение 10 дней планируют открыть отрезок харьковской окружной, который закрывали из-за угрозы вражеских БпЛА. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив» во время брифинга.
«Во-первых, есть два средства обороны — пассивный, активен. Пассивный – это вот эти сетки, которые мы сейчас устанавливаем. Это первое, самое примитивное средство пассивной обороны, которое работает. Работает на всех участках, и на Изюмском, на Боровском, Лозовском направлениях, на севере нашей территории, и, соответственно, там окружная. Есть определенный участок, который очень трудно по тем или иным причинам технически закрыть. Я думаю, до 10 дней, и мы это сделаем. И дальше мы будем открывать этот участок, в том числе для гражданских автомобилей, однако появятся новые дорожные знаки. Там, где мы не рекомендуем гражданскому транспорту, все же ездить», – сказал Синегубов.
Потому, что объясняет: сетки не спасут от «Шахедов», а кое-где и от «Ланцета».
«Где-то у нас есть факты пробивания сеток «Молниями». Поэтому все же мы будем рекомендовать людям избегать определенных маршрутов. Это направление на Дергачи, дальше на север, направление Циркуны-Липцы, направление северной части окружной дороги и дальше», — уточнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 15:31;