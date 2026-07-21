Live

Синегубов показал послу Евросоюза медицинские мегапроекты (видео)

Политика 21:20   21.07.2026
Елена Нагорная
Синегубов показал послу Евросоюза медицинские мегапроекты (видео) Фото: ХОВА

Дальнейшее сотрудничество в реализации проектов по восстановлению Харьковщины, поддержке пострадавших громад и привлечении международной помощи обсудили начальник ХОВА Олег Синегубов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Особое внимание уделили реализации инициатив в сферах образования, здравоохранения, развития критической инфраструктуры и создания безопасных условий для жителей области, информирует пресс-служба ХОВА.

Синегубов показал Матерновой областную клиническую больницу.

«Ежегодно здесь получают помощь более 200 тысяч пациентов. Именно поэтому продолжаем системно модернизировать больницу, чтобы люди имели доступ к качественной медицине при любых условиях. В учреждении уже восстановили главный корпус, провели капитальный ремонт приемно-диагностического отделения с современными КТ, МРТ и ангиографом. В этом году планируем завершить ремонт еще трех отделений, а также реализовать проект энергонезависимости больницы — установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных обесточиваний медики могли бесперебойно оказывать помощь», — отметил Синегубов.

Ознакомились, в частности, с ходом строительства первого в Украине подземного медицинского комплекса «Ковчег» на базе областной клинической больницы. Согласно проекту, комплекс будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно вместить до 2 тысяч человек. В случае массового поступления пациентов дополнительные койко-места будут разворачивать на подземном паркинге — к каждому паркоместу будут подведены необходимые инженерные коммуникации.

Также делегация посетила восстановленное реабилитационное отделение. Здесь с применением современного оборудования оказывают помощь пациентам после острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм, а также людям после ортопедических, неврологических, кардиологических и хирургических заболеваний, минно-взрывных травм.

Как сообщала МГ «Объектив», 21 июля мэр Игорь Терехов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова обсудили развитие харьковского метро, восстановление критической инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону и дальнейшую децентрализацию систем жизнеобеспечения.

Читайте также: Поддержка к зиме: Литва передала Харьковщине 22 тонны оборудования

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Новости Харькова — главное 21 июля: удары БпЛА по городу и Чугуевщине, фронт
Новости Харькова — главное 21 июля: удары БпЛА по городу и Чугуевщине, фронт
21.07.2026, 21:53
В громаде на Харьковщине может скрываться оккупант: обращение к жителям
В громаде на Харьковщине может скрываться оккупант: обращение к жителям
21.07.2026, 12:41
Враг усилил атаки Купянска, «классическая потасовка» в Казачьей Лопани — ВСУ
Враг усилил атаки Купянска, «классическая потасовка» в Казачьей Лопани — ВСУ
21.07.2026, 15:40
Ночью Харьков атаковали БпЛА: был удар по дому, начался пожар
Ночью Харьков атаковали БпЛА: был удар по дому, начался пожар
21.07.2026, 07:19
Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка
Трагедия на водоеме под Харьковом: утонула 11-летняя девочка
21.07.2026, 18:30
FPV били по машинам и АЗС, «Италмас» атаковал дом – пятеро пострадавших
FPV били по машинам и АЗС, «Италмас» атаковал дом – пятеро пострадавших
21.07.2026, 08:40

Новости по теме:

21.07.2026
Под прицелом FPV: как эвакуировали женщин и детей с Дергачевщины (видео)
21.07.2026
Антидроновые сетки будут заходить в Харьков, ими также затянут АЗС — Синегубов
21.07.2026
Дождь может быть только ночью: прогноз погоды в Харькове и области на 22 июля
21.07.2026
FPV атакуют Дергачевщину: один из дронов убил двух женщин в машине
21.07.2026
Поддержка к зиме: Литва передала Харьковщине 22 тонны оборудования


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов показал послу Евросоюза медицинские мегапроекты (видео)», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2026 в 21:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудничество в реализации проектов по восстановлению Харьковщины, поддержке пострадавших громад и привлечении международной помощи обсудили Олег Синегубов и Катарина Матернова.".