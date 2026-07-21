Синегубов показал послу Евросоюза медицинские мегапроекты (видео)

Дальнейшее сотрудничество в реализации проектов по восстановлению Харьковщины, поддержке пострадавших громад и привлечении международной помощи обсудили начальник ХОВА Олег Синегубов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова.

Особое внимание уделили реализации инициатив в сферах образования, здравоохранения, развития критической инфраструктуры и создания безопасных условий для жителей области, информирует пресс-служба ХОВА.

Синегубов показал Матерновой областную клиническую больницу.

«Ежегодно здесь получают помощь более 200 тысяч пациентов. Именно поэтому продолжаем системно модернизировать больницу, чтобы люди имели доступ к качественной медицине при любых условиях. В учреждении уже восстановили главный корпус, провели капитальный ремонт приемно-диагностического отделения с современными КТ, МРТ и ангиографом. В этом году планируем завершить ремонт еще трех отделений, а также реализовать проект энергонезависимости больницы — установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных обесточиваний медики могли бесперебойно оказывать помощь», — отметил Синегубов.

Ознакомились, в частности, с ходом строительства первого в Украине подземного медицинского комплекса «Ковчег» на базе областной клинической больницы. Согласно проекту, комплекс будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно вместить до 2 тысяч человек. В случае массового поступления пациентов дополнительные койко-места будут разворачивать на подземном паркинге — к каждому паркоместу будут подведены необходимые инженерные коммуникации.

Также делегация посетила восстановленное реабилитационное отделение. Здесь с применением современного оборудования оказывают помощь пациентам после острых нарушений мозгового кровообращения и черепно-мозговых травм, а также людям после ортопедических, неврологических, кардиологических и хирургических заболеваний, минно-взрывных травм.

Как сообщала МГ «Объектив», 21 июля мэр Игорь Терехов и посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова обсудили развитие харьковского метро, восстановление критической инфраструктуры, подготовку к отопительному сезону и дальнейшую децентрализацию систем жизнеобеспечения.