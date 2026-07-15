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Сегодня 15 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   15.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 15 июля 2026: какой праздник и день в истории

15 июля в Украине – День крещения Киевской Руси – Украины, День Украинской Государственности и День украинских миротворцев. В этот день в 1015 году умер князь киевский Владимир Великий. В 1410-м состоялась Грюнвальдская битва между войсками Тевтонского ордена и объединенной польско-литовско-украинской армией. В 1799-м нашли Розетский камень, позволивший расшифровать египетскую письменность. В 1988-м состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. В 2006-м начал работу твиттер.

Праздники и памятные даты 15 июля

15 июля в Украине – День крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности, День украинских миротворцев.

15 июля в мире – Всемирный день навыков молодежи.

Также сегодня: День благотворительности в социальных медиа.

15 июля в истории

15 июля 1015 года в Берестове под Киевом умер князь Владимир Великий. Подробнее.

15 июля 1410 года произошло Грюнвальдское сражение – одно из сражений «Великой войны» между Тевтонским орденом и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, Руского и Жемойтского. Подробнее.

15 июля 1799 года в Египте, недалеко от Александрии, французские военные армии Наполеона обнаружили Розетский камень. Подробнее.

Розетский камень, найденный в Египте
Фото: Awikimate

15 июля 1975 года начался совместный советско-американский проект «Союз» — «Аполлон» — стартовали космические корабли «Союз-19» и «Аполлон-18». Подробнее.

15 июля 1988 года состоялась премьера первой части боевика «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Подробнее.

15 июля 1997 года Верховная Рада Украины ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления.

15 июля 2006 года официально начал работу Twitter, который после покупки Илоном Маском в 2022 году переименовали в Х. При этом первый твит на платформе появился раньше — 21 марта 2006 года. Его сделал разработчик сервиса – Джек Дорси. Подробнее.

Церковный праздник 15 июля

15 июля чтят память равноапостольного великого князя Владимира, в крещении Василия (1015). Подробнее.

Народные приметы

Если дует западный ветер, будет дождь.

Если утром над водой стелется туман – к хорошей погоде.

Если асфальт после дождя быстро подсох – к затяжной непогоде.

Что нельзя делать 15 июля

Не стоит работать на улице – жать и убирать урожай.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя загорать.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля в Украине – День крещения Киевской Руси – Украины, День Украинской Государственности и День украинских миротворцев".