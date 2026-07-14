Купянск стал килл-зоной, большая часть города под контролем СОУ – Бутусов 📹

О тяжелых боях в районе Купянска рассказал украинский журналист и военный «Хартии» Юрий Бутусов. Он констатирует: устойчивый контроль здесь невозможен, и объяснил почему.

«Купянск уже действительно давно остается серой зоной, куда заходят с нашей стороны группы пехоты, работают там. Мы контролируем большую часть города, но заходят и группы врага. Россияне контролируют Купянск силами БпЛА в первую очередь, артиллерией, и фактически это превращено в килл-зону, которая находится в нескольких километрах от российских позиций, и в этой килл-зоне уже какой-то устойчивый контроль невозможен. Пехота с одной и с другой стороны прячется в подвалах, передвигается скрыто, ведет боевые действия малыми группами, и сейчас Купянск просто превратился в зону боев. У врага там нет преимущества, наземные пути мы постоянно, регулярно перекрываем, наносим потери. Но определенные маршруты враг пытается постоянно использовать, чтобы подбрасывать туда постоянно одного-двух человек», — отмечает Бутусов в интервью «Украинской правде».

Видео: Украинская правда

Такая ситуация не только в Купянском районе, но и на других участках на Оскольском фронте, продолжает он. Говорит: враг пытается повсюду срезать украинские плацдармы на левом берегу Оскола.

«И также враг пытается постоянно создать свои плацдармы и расширить их на правом берегу Оскола. Там постоянно идут тяжелые бои. В этом районе Харьковской области действует группировка войск «Запад». Это Московские западные военные округа РФ. Они очень хорошо снабжаются и пополнением, и особенно техническими средствами, в первую очередь дронами. Враг здесь действует, пытается прорывать фронт и вести оборону большими силами БпЛА. Имеет большое количество позиций, нам не уступает этот компонент. И имеет определенное преимущество по артиллерии», – рассказал военнослужащий.

Он добавил, что СОУ пытаются использовать некоторые преимущества тактического положения. Также пытаются идти вперед и не отдавать инициативу оккупантам.

«Предпочтение врага состоит в том, что за некоторое время до того, как мы туда зашли, на левом берегу Оскола был создан большой позиционный район с десятками позиций БпЛА и артиллерии, где и враг за счет этого смог прорвать нашу оборону и отодвинуть наши войска от берега Оскола на некоторых участок. И сейчас в обороне отбиваем вражеские атаки, чтобы враг не мог расширять свой плацдарм. И стараемся улучшить наше положение, чтобы там, где враг зарвался и очень далеко влез, чтобы срезать эти направления продвижения, выбить врага назад», – подчеркнул Бутусов.