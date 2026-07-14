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В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали

Происшествия 08:43   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Богодухове горели автобусы, в Солоницевке «прилетело» по дому: чем атаковали

В Харьковской облпрокуратуре сообщили подробности обстрелов Харьковщины. По данным правоохранителей, россияне атаковали населенные пункты беспилотниками разных типов. 

Так около 23:40 враг массированно атаковал БпЛА типа «Герань-2» Солоницевскую громаду.

«В поселке Солоницевка зафиксировано попадание по территории домовладения. Один человек получил многочисленные ранения и был госпитализирован. Еще пять человек, в том числе 11-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс и легкие телесные повреждения. Кроме того, повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, АЗС, автомобили и т.д. В селе Подворки в результате атаки повреждена автозаправочная станция», – передают в прокуратуре.

Уже в 02:06 вражеский БпЛА «Ланцет» ударил по территории автотранспортного предприятия в Богодухове. В результате загорелись четыре автобуса.

Кроме того, накануне вечером россияне выпустили БпЛА «Италмас» по Золочеву. Там повреждены админздания и магазин. Пострадали две женщины.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 08:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили подробности обстрелов Харьковщины. По данным правоохранителей, россияне атаковали населенные пункты беспилотниками разных типов. ".