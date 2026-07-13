Без тендеров и бюрократии: ГСЧС экстренно спасает уникальное здание в Харькове

Здание Художественного музея в Харькове, возведенное в начале XX века по проекту выдающегося архитектора Алексея Бекетова, оказалось под угрозой разрушения из-за частичной потери кровли в результате удара БпЛА «Шахед» 14 июня. Чтобы не терять месяцы на бюрократию и тендеры, ХОВА совместно с МВД привлекли к экстренной консервации подразделения ГСЧС. Спасатели Харьковщины и Сумщины расчищают сотни квадратных метров изувеченной кровли, чтобы закрыть здание от непогоды.

Кадры спасения ценных экспонатов ранее всколыхнули сеть: в тот воскресный вечер все, кто оказался на месте «прилета» — чрезвычайники, коммунальщики, волонтеры и городской голова — спускали картины в укрытие.

«Это не падение обломков, это целенаправленный удар», — подчеркнул тогда мэр Харькова Игорь Терехов.

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«Прилет» вызвал масштабный пожар в здании, которое является памятником градостроительства и архитектуры местного значения. Замдиректора Художественного музея Сергей Шаповал вспоминает: «Деревянные перекрытия, деревянные перегородки. Возгорание было сплошным».

С огнем, охватившим около 1200 квадратных метров, спасатели боролись под постоянной угрозой повторных ударов. Разрушения кровли оказались катастрофическими.

«Мы не можем ждать, потому что объект культурного наследия просто будет разрушаться», — объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Поэтому было принято решение о немедленной консервации. Чтобы не терять время на проведение длительных тендерных процедур и поиск подрядчиков, к работам оперативно привлекли подразделения ГСЧС.

«Это согласованная позиция с министром внутренних дел, за что я очень благодарен. На первом этапе мы должны закрыть крышу полностью, чтобы сохранить это здание от дальнейшего разрушения под осадками. Дальше позакрываем оконные проемы», — отметил Синегубов.

Строительными материалами для проведения работ спасателей полностью обеспечивает ХОВА. Чрезвычайники уже успели расчистить около 700 квадратных метров поврежденной кровли. Однако процесс осложняется ситуацией с безопасностью — из-за постоянных воздушных тревог спасателям приходится каждый раз прерывать работу и спускаться в укрытие.

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов рассказал: «Безусловно, здание нуждается в том, чтобы его законсервировали. На помощь спасателям Харьковщины прибыли наши коллеги из межрегионального центра быстрого реагирования «Сумы». Прибыло 20 сотрудников, четыре единицы техники. Планируем в течение двух недель полностью провести работы по консервации, опять же, с учетом составляющей безопасности».

Несмотря на то, что своевременная эвакуация экспонатов помогла избежать катастрофы, без потерь не обошлось. Впрочем, они оказались в десять раз меньше, чем оценивали сразу после атаки.

«Уже эта цифра, к счастью, составляет около 100 единиц советской графики, около 50 единиц из фонда временного хранения, ну и также около 30 музейных предметов — но это от намокания, это живопись советского периода. Безвозвратные потери — это в основном будет советская графика, это примерно 30-50 единиц, но цифра не точная», — сообщил заместитель директора департамента культуры и туризма ХОВА Александр Костин.

Главные шедевры коллекции удалось уберечь благодаря заблаговременным мерам безопасности. Шаповал отмечает: «Все было уже эвакуировано. Вынесено, транспортировано в более безопасные города Украины в 2022, 2023 и 2024 годах».

По информации ХОВА, эвакуация культурных ценностей проходила в общей сложности в три очереди. «Все эти выдающиеся произведения, можно сказать, там — Репин, Айвазовский, Тарас Шевченко, Альберт Дюрер, то есть все западноевропейское искусство — все эти музейные предметы, они обезопасены. Они за пределами Харьковской области», — подчеркнул Костин.

Еще более 10 тысяч экспонатов Художественного музея до сих пор остается в регионе, в других местах, которые по очевидным причинам не называют. Это не полноценные бомбоубежища, а скорее тайники. Есть там и такие культурные объекты, которые в принципе нельзя трогать и вывозить из Харьковщины из-за рисков повредить.

«У нас нет ни одного бомбоубежища для объектов культурного наследия. И в таких вот музеях подобное не предусмотрено. У нас есть уже определенный проект, это первый проект в стране, который мы предлагаем построить как полноценное бомбоубежище для объектов культурного наследия. Предварительная сметная стоимость — 250 миллионов гривен. Мы уже направили письма в правительство, в Кабинет министров Украины с таким предложением», — рассказал Синегубов.

Однако финансирование ограничено, признает Синегубов, и сейчас приоритетом является безопасность детей. Поэтому пока речь не идет и о восстановлении Художественного музея, только о консервации. Всего на Харьковщине из-за российских атак повреждено или уничтожено уже более 300 памятников культуры.