Убийство двух братьев на Киевщине: задержали экс-комбрига 155 бригады, детали

Сегодня, 13 июля, правоохранители задержали 10-го подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области. В СМИ отмечают, что речь идет о бывшем командире 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Станиславе Лучанове. О резонансном преступлении стало известно в эти выходные.

«Ужасное преступление. Резонанс, который он вызвал, стал запуском публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу. Недопустимо разрешать конфликты с помощью бандитских методов. И одновременно – недопустимо, чтобы такие случаи бросали тень на тех, кто защищает нас от кровавого врага на фронте», — пишет глава МВД Украины.

Он подчеркнул, что «расследования не проходят в прямом эфире» и «не обо всем можно сразу говорить». Говорит: проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой, и она дала результат – задержание организованной преступной группы.

«Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады. Все, что ими делалось, будет подробно проверено. Это дело, которое касается не одной громады и не только Киевщины. Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных – это необходимость всей страны. Так и будет”, – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что 11 июля издание hromadske со ссылкой на источники в правоохранительных органах и СОУ сообщало, что полиция задержала девять бойцов 155-й ОМБр по подозрению в похищении людей. По данным журналистов, в июне семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении. Позже издание сообщило имена обоих мужчин — Роман и Максим Мосейчуки. Последний, в частности, бывший военный.

В оперативном командовании «Север» отметили, что начаты следственные действия, а командир 155 ОМБр ушел в СОЧ.

Затем в Военной службе правопорядка ВСУ проинформировали: провели масштабный комплекс следственных мероприятий, в результате которых разоблачена организованная группа лиц, причастная к незаконному лишению свободы и умышленному убийству двух гражданских на территории Киевской области. По их данным, всем участникам сообщили о подозрении.