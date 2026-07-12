Дождь и гроза накроют Харьков и область в понедельник: погода на 13 июля
В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей опубликовали прогноз погоды на понедельник, 13 июля.
Согласно прогнозам синоптиков, неделя начнется с пасмурной, дождливой погоды, местами – с грозой.
Так в области ночью пройдет небольшой дождь, днем также ожидается кратковременный дождь и гроза.
Ночью температура опустится до 11 – 16°, днем – столбики термометров будут показывать 21 – 26°.
В Харькове ночью и днем также будет идти дождь, ожидается и гроза.
Температура воздуха ночью будет 13 – 15°, днем 22 – 24°.
Утром и днем будут порывы ветра до 15 – 20 м/с.