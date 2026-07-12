Дождь и гроза накроют Харьков и область в понедельник: погода на 13 июля

В Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей опубликовали прогноз погоды на понедельник, 13 июля.

Согласно прогнозам синоптиков, неделя начнется с пасмурной, дождливой погоды, местами – с грозой.

Так в области ночью пройдет небольшой дождь, днем также ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ночью температура опустится до 11 – 16°, днем – столбики термометров будут показывать 21 – 26°.

В Харькове ночью и днем также будет идти дождь, ожидается и гроза.

Температура воздуха ночью будет 13 – 15°, днем ​​22 – 24°.

Утром и днем будут ​​порывы ветра до 15 – 20 м/с.