Дощ і гроза накриють Харків та область у понеділок: погода на 13 липня
У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей опублікували прогноз погоди на понеділок, 13 липня.
За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з хмарної, дощової погоди, подекуди – з грозою.
Так в області вночі буде невеликий дощ, вдень також очікується короткочасний дощ та гроза.
Вночі температура опуститься до 11 – 16°, вдень – стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26°.
У Харкові вночі та вдень також буде йти дощ, очікується і гроза.
Температура повітря вночі буде 13 – 15°, вдень 22 – 24°.
Вранці та вдень будуть пориви вітру до 15 – 20 м/с.