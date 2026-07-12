Дощ і гроза накриють Харків та область у понеділок: погода на 13 липня

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей опублікували прогноз погоди на понеділок, 13 липня.

За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з хмарної, дощової погоди, подекуди – з грозою.

Так в області вночі буде невеликий дощ, вдень також очікується короткочасний дощ та гроза.

Вночі температура опуститься до 11 – 16°, вдень – стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26°.

У Харкові вночі та вдень також буде йти дощ, очікується і гроза.

Температура повітря вночі буде 13 – 15°, вдень 22 – 24°.

Вранці та вдень будуть пориви вітру до 15 – 20 м/с.