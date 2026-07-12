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Дощ і гроза накриють Харків та область у понеділок: погода на 13 липня

Погода 19:56   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дощ і гроза накриють Харків та область у понеділок: погода на 13 липня

У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей опублікували прогноз погоди на понеділок, 13 липня.

За прогнозами синоптиків, тиждень розпочнеться з хмарної, дощової погоди, подекуди – з грозою.

Так в області вночі буде невеликий дощ, вдень також очікується короткочасний дощ та гроза.

Вночі температура опуститься до 11 – 16°, вдень – стовпчики термометрів показуватимуть 21 – 26°.

У Харкові вночі та вдень також буде йти дощ, очікується і гроза.

Температура повітря вночі буде 13 – 15°, вдень 22 – 24°.

Вранці та вдень будуть пориви вітру до 15 – 20 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 19:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей опублікували прогноз погоди на понеділок, 13 липня.".