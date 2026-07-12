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Завтра у Харкові обрізатимуть дерева: частково не ходитиме транспорт

Транспорт 18:25   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра у Харкові обрізатимуть дерева: частково не ходитиме транспорт

У пресслужбі мерії розповіли, що завтра, 13 липня, з 07:30 до 13:00 буде заборонений рух транспорту від вулиці Благовіщенської до Коцарської.

Об’їхати закриту ділянку можна буде довколишніми вулицями: Благовіщенською, Різдвяною, Коцарською та іншими. На цей час також змінять маршрути та автобуси. Вони курсуватимуть так:

№57е: пр. Дзюби – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом);

№67: ст. м. «Холодна гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана (у зворотному напрямку: вул. Дудинської) – Григорівське шосе – вул. Грушевського – вул. Баварська – пров. Коробейницький – вул. Валерія Романовського – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський і далі за маршрутом);

№109е: вул. Бугрименка – вул. Лекторська – вул. Академіка Грищенка – вул. Лірична – вул. Чехова – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – вул. Благовіщенська – вул. Різдвяна – вул. Коцарська – вул. Дмитрівська – вул. Чоботарська (ст. м. «Центральний ринок») (у зворотному напрямку: вул. Чоботарська – вул. Зброярська – вул. Полтавський Шлях і далі за маршрутом).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 18:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що завтра, 13 липня, з 07:30 до 13:00 буде заборонений рух транспорту від вулиці Благовіщенської до Коцарської.".