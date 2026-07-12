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Три атаки РФ відбивають ЗСУ на півночі від Харкова: дані Генштабу на 16:00

Україна 16:40   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три атаки РФ відбивають ЗСУ на півночі від Харкова: дані Генштабу на 16:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, у неділю, 12 липня, складніша ситуація складається на півночі регіону.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча. Три бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися один раз у напрямку Куп’янська.

Усього з початку доби вже зафіксували 69 атак ЗС РФ, додали у ГШ.

Нагадаємо, вранці МГ “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 12 зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів біля Вовчанська, Лимана, Стариці, Григорівки, Караїчного, Іванівки та Малого Бурлука. На Куп’янському – СОУ відбили чотири атаки росіян у районі Борівської Андріївки та Петропавлівки.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 16:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, у неділю, 12 липня, складніша ситуація складається на півночі регіону.".