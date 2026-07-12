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Перше бомбосховище для експонатів хочуть збудувати на Харківщині

Оригінально 15:45   12.07.2026
Олена Нагорна
Ніколь Костенко-Лагутіна
Перше бомбосховище для експонатів хочуть збудувати на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив журналістам, що більшість об’єктів культурної спадщини вивезли з Харківщини ще 2022 року. Однак є ті, які неможливо транспортувати – для них хочуть збудувати спеціальне бомбосховище. 

Синєгубов зазначив: деякі експонати можуть пошкодитися під час транспортування, тому вивезти їх неможливо. Проте створили проєкт спеціального бомбосховища – воно може стати першим та єдиним в Україні, – де вдасться сховати цінні для регіону об’єкти від російських обстрілів. Його попередня вартість – 250 мільйонів гривень.

 

“Ми вже направили листи до Уряду, до Кабінету міністрів України з такою пропозицією. Звичайно, обмежене фінансування, ми все розуміємо. Далі, можливо, будемо долучати міжнародних партнерів до реалізації цього проєкту. Однак, звичайно, на першому місці у нас діти, школи, підземні дитячі садочки тощо”, – констатував Синєгубов.

Він також додав, що загалом у Харківській області налічується понад десять тисяч об’єктів культурної спадщини. Вже повністю зруйновано або частково пошкоджено – близько 300.

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Автор: Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 15:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Однак є ті, які неможливо транспортувати – для них хочуть збудувати спеціальне бомбосховище. ".