Перше бомбосховище для експонатів хочуть збудувати на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив журналістам, що більшість об’єктів культурної спадщини вивезли з Харківщини ще 2022 року. Однак є ті, які неможливо транспортувати – для них хочуть збудувати спеціальне бомбосховище.

Синєгубов зазначив: деякі експонати можуть пошкодитися під час транспортування, тому вивезти їх неможливо. Проте створили проєкт спеціального бомбосховища – воно може стати першим та єдиним в Україні, – де вдасться сховати цінні для регіону об’єкти від російських обстрілів. Його попередня вартість – 250 мільйонів гривень.

“Ми вже направили листи до Уряду, до Кабінету міністрів України з такою пропозицією. Звичайно, обмежене фінансування, ми все розуміємо. Далі, можливо, будемо долучати міжнародних партнерів до реалізації цього проєкту. Однак, звичайно, на першому місці у нас діти, школи, підземні дитячі садочки тощо”, – констатував Синєгубов.

Він також додав, що загалом у Харківській області налічується понад десять тисяч об’єктів культурної спадщини. Вже повністю зруйновано або частково пошкоджено – близько 300.