З’явилися перші фото з місць нічних “прильотів” у Харкові

Харківська облпрокуратура опублікувала фото наслідків нічних ударів у Харкові 12 липня.

За даними правоохоронців, близько 03:15 росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2” по місту. Внаслідок “прильотів” у Шевченківському районі постраждали троє людей. 64-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, травми отримали також 62-річна жінка та 16-річна дівчина.

“Руйнувань зазнали торговельний павільйон, кав’ярня, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, 15 автомобілів, а також приміщення шиномонтажу, автосервісу й автомийки”, – встановили у прокуратурі.

У Київському районі ворог атакував гаражний бокс.

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: «прилетіло» по Шевченківському та Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа. Внаслідок удару дронами по місту у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.