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З’явилися перші фото з місць нічних “прильотів” у Харкові

Події 10:10   12.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
З’явилися перші фото з місць нічних “прильотів” у Харкові

Харківська облпрокуратура опублікувала фото наслідків нічних ударів у Харкові 12 липня.

За даними правоохоронців, близько 03:15 росіяни випустили БпЛА типу “Герань-2” по місту. Внаслідок “прильотів” у Шевченківському районі постраждали троє людей. 64-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, травми отримали також 62-річна жінка та 16-річна дівчина.

Обстріл Харкова 12 липня

“Руйнувань зазнали торговельний павільйон, кав’ярня, бізнес-центр, відділення банку, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, 15 автомобілів, а також приміщення шиномонтажу, автосервісу й автомийки”, – встановили у прокуратурі.

Обстріл Харкова 12 липня

У Київському районі ворог атакував гаражний бокс.

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: «прилетіло» по Шевченківському та Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа. Внаслідок удару дронами по місту у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2026 в 10:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облпрокуратура опублікувала фото наслідків нічних ударів у Харкові 12 липня.".