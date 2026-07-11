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Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹

Оригінально 13:04   11.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Щоб не могли навіть вилітати: ОВА про захист Харкова від FPV на оптоволокні 📹 Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує: є нові рішення протидії FPV на оптоволокні, які атакують Харків останнім часом.

Відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив», Синєгубов зазначив: щодня наближаємося до того, щоб захиститися від цих дронів.

«Те, що долітає до Харкова, це одиниці, порівняно з тим, що вилітає. Дивіться, це комплексна робота, і зараз ми працюємо, залучаємо певні підрозділи військові. Ми про це не можемо говорити. Є певна тактика, є певна протидія. Протидія боротися з FPV – це вже ж наслідки того, що вони долітають до Харкова. Тому потрібно вжити всіх заходів, щоб у них навіть не було змоги вилітати з певних місць. Ось і все», – зазначив він.

Нагадаємо, певне технічне рішення для захисту Харкова від FPV на оптоволокні розробили та успішно випробували напередодні спільно з військовими. Про це повідомив мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив” про заходи з убезпечення від таких дронів. Він підкреслив, що над подібними питаннями місто працює спільно із Силами оборони, оскільки самостійно визначати місця для тих же антидронових сіток та встановлювати їх мерія не має повноважень. Оскільки перші тести технічного рішення проти FPV на оптоволокні пройшли успішно, далі, за словами Терехова, розпочинається “певний процес”.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 13:04;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтверджує: є нові рішення протидії FPV на оптоволокні, які атакують Харків останнім часом.".