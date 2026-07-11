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У понад вісім разів зменшилася площа лісових пожеж на Харківщині

Суспільство 12:33   11.07.2026
Вікторія Яковенко
У понад вісім разів зменшилася площа лісових пожеж на Харківщині Фото: “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

За пів року в лісах Харківщині зафіксували 80 загорянь на загальній площі 123 га. Це у понад вісім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили у філії “Слобожанський лісовий офіс” ДП “Ліси України”.

“Для порівняння: якщо за весь 2024 рік вогонь охопив близько 13,6 тис. га, то у 2025 році він склав 2 тис. га, із них 998 га — за перше півріччя. Як і торік, 90% усіх пожеж припадає на Ізюмське надлісництво. Тут ситуація найскладніша. Оскільки відстань до лінії фронту на деяких ділянках становить від 3 до 20 км, лісові масиви регулярно потрапляють під ворожі обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через постійні атаки FPV-дронів та щільне замінування лісівники гасять пожежі після відбою повітряної тривоги і часто працюють виключно після перевірки території саперами. Тож навіть невелике займання через високу мінну небезпеку може миттєво перерости у масштабну пожежу.

“Втримати ситуацію під контролем допомагають системні інвестиції у протипожежний захист. У всіх надлісництвах області суттєво оновили автопарк та інвентар. Придбали високопрохідні пікапи з протипожежними модулями, ранцеві вогнегасники та інше обладнання, провели додаткове навчання персоналу. Крім того, в лісах регулярно патрулюють спільні рейдові групи”, – додали лісівники.

Нагадаємо, у надлісництвах Харківської області, де ведеться мисливське господарство, стартувала заготівля кормів для звірів на зиму. Єгері вже накосили тонни сіна та зібрати тисячі гіллячкових віників, які є основою раціону для багатьох копитних.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 12:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За пів року в лісах Харківщині зафіксували 80 загорянь на загальній площі 123 га. Це у понад вісім разів менше, ніж за аналогічний період минулого року".