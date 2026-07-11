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Війська РФ намагаються наступати на Харківщині, але чи є результат – ISW

Фронт 10:24   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Війська РФ намагаються наступати на Харківщині, але чи є результат – ISW

Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, на Куп’янському та Борівському напрямках, однак просувань не мають, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Джерело, що повідомляло про діяльність Західно-російського угруповання сил, заявив 10 липня, що українські сили все частіше використовують тактику проникнення невеликими групами і застосовують безпілотники для постачання своїх позицій. Джерело зазначило, що російським силам важко забезпечувати постачання своїх позицій за допомогою безпілотників”, – пишуть аналітики.

Нагадаємо, російські війська просунулися на півночі Харківщини. Про це повідомляли аналітики проєкту DeepState, які оновили свою інтерактивну мапу. За даними осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу села Бочкове Вовчанської громади. Офіційно ця інформація військовими відомствами не підтверджена.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 10:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківщини, у напрямку Великого Бурлука, на Куп’янському та Борівському напрямках, однак просувань не мають".