Сьогодні 6 липня 2026: яке свято та день в історії

6 липня 1871-му у Єгипті офіційно відкрили гробницю, де містилися понад 50 мумій фараонів і членів їхніх родин. У 1885-му вперше випробували вакцину від сказу. У 1942-му Анна Франк із родиною сховалися в «таємному флігелі», про життя в якому вона писала у своєму знаменитому та трагічному щоденнику. У 1957-му познайомилися засновники “The Beatles” Джон Леннон і Пол Маккартні. У 2022-му армія РФ зруйнувала в Харкові будівлю педагогічного університету. Також у цей день стратили чеського релігійного реформатора Яна Гуса та знаменитого англійського гуманіста Томаса Мора.

Свята та пам’ятні дати 6 липня

6 липня у світі – Всесвітній день кардіолога.

Також сьогодні: Всесвітній день поцілунків, Всесвітній день боротьби із зоонозними захворюваннями, День віртуальних обіймів для віртуального асистента.

6 липня в історії

6 липня 1415 року на багатті спалили одного з перших популярних протестантів – чеха Яна Гуса. Він був римсько-католицьким священником, ректором Празького університету та реформатором церкви. У Чехії Гус – національний герой. Докладніше.

6 липня 1483 року в Англії коронували короля Річарда III – останнього з династії Йорків. Докладніше.

6 липня 1535 року в Англії стратили відомого гуманіста, автора суспільно-політичного трактату “Утопія” Томаса Мора. Мор досяг вершин кар’єри (посту лорда-канцлера) і впав у прірву під час правління одного й того ж короля – Генріха VIII. Докладніше.

6 липня 1871 року експедиція, яку спорядила влада Єгипту, прибула до виявленої місцевими жителями Фіванської гробниці (технічно відомої як TT320), що містила понад 50 мумій фараонів та членів їхніх сімей, а також похоронне спорядження. Докладніше.

6 липня 1885 року французький мікробіолог і хімік Луї Пастер вперше (й успішно) випробував вакцину проти сказу. Докладніше.

6 липня 1942 року Анна Франк і її родина сховалися в “таємному флігелі” у задній частині будівлі, де розташовувалися офіс і склад компанії батька. Щоденник Анни Франк перетворив історію її родини на одну з найвідоміших і добре задокументованих історій Голокосту. Адже показав очима маленької дівчинки долю мільйонів євреїв, які стали жертвами нацистського режиму.

Родина Франків переїхала до Нідерландів із Німеччини у 1933 році, коли до влади прийшов Гітлер. Вони сподівалися врятуватися від нацистських переслідувань у нейтральній країні. Проте вже 10 травня 1940 року німецька армія вдерлася в Нідерланди. Країна не змогла довго чинити спротив і була окупована. Батько Анни Отто Франк розумів загрозу та звернувся до своїх працівників, щоб ті допомогли облаштувати схованку для родини на випадок, якщо доведеться зникнути з поля зору окупаційної влади. Так з’явився “таємний флігель” – місце, вхід до якого знаходився за пересувною книжковою шафою та був відомий лише декільком довіреним людям. Історія цього флігеля та того, як родина переховувалася в ньому, описана в щоденнику Анни. Вона почала вести його ще до того, як родина перейшла до свого утаємниченого будинку. Щоденник дівчинці подарували на 13-річчя – 12 червня 1942 року, саме з цього дня починаються її записи. Звісно, не всі вони присвячені жахіттям, що відбуваються навколо. Дівчинка писала про повсякденне життя, стосунки з рідними й друзями, власні переживання, але поступово записи ставали все більш тривожними.

Перейти у флігель родина вирішила, коли сестра Анни, Марго, отримала повістку про депортацію до нацистського “трудового табору”. З цього моменту родина зникла з поля зору окупаційної влади. Протягом двох років їм вдавалося лишатися непоміченими просто під носом у гестапо – завдяки людям, які ризикували життям і передавали Франкам їжу та припаси. На жаль, ця історія – без щасливого фіналу. 4 серпня 1944 року нацисти виявили “таємний флігель”. На той час там переховувалися не тільки Отто Франк із родиною, але й ще четверо євреїв. Вісьмох жителів флігеля та ще двох людей, котрі допомагали переховуватися (Віктора Куглера та Йоганнеса Клеймана), затримали й відправили до концтаборів. Анна з родиною опинилася в Освенцимі. На початку 1945-го її та сестру Марго перевели в інший концтабір – Берген-Бельзен у Німеччині. Там дівчата захворіли на тиф і померли. Ще раніше за них в Освенцимі померла їхня мати Едіт Франк, як вважають, – від голоду та виснаження.

Віктор Куглер, Йоганнес Клейман та Отто Франк пережили ув’язнення. Отто повернувся в Амстердам. Він уже знав про смерть дружини, але ще сподівався знайти живими дочок. За кілька тижнів після повернення він дізнався, що обидві загинули. Франка прихистила його колишня бухгалтерка Міп Гіс, яка також допомагала родині в часи їх перебування в “таємному флігелі”. Її допитували в цій справі, але не заарештували. Саме Міп Гіс передала осиротілому батькові п’ять зошитів та близько 300 окремих аркушів із записами Анни. Вона знайшла їх у сховку родини Франків невдовзі після їх арешту та зберегла. Саме так щоденник Анни Франк пережив свою юну авторку. Його опублікували у 1947 році голландською мовою, а в 1952-му переклали англійською. Ця книга надалі була перекладена більш ніж 70 мовами та видана мільйонними тиражами, ставши світовим бестселером. Отто Франк протягом усього життя супроводжував публікації щоденника своєї доньки та судився з тими, хто намагався доводити, що цей документ – підробка. Він одружився вдруге, але дітей більше не мав. Помер 19 серпня 1980 року від раку легень.

6 липня 1957 року познайомилися засновники гурту “The Beatles”, а також його провідні виконавці та автори пісень – Джон Леннон і Пол Маккартні. Докладніше.

6 липня 2022 року ракетним ударом армія РФ зруйнувала будівлю Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Загинув 40-річний сторож.

Церковне свято 6 липня

6 липня вшановують пам’ять преподобного Сисоя Великого. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо цього дня пішов дощ, то ще протягом тижня погода буде сирою та похмурою.

Веселка 6 липня віщує хороший врожай ячменю.

Що не можна робити 6 липня

Не можна давати або брати гроші в борг в цей день.

Заборонено пити та їсти з посуду з тріщинами.