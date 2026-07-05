До +27, вдень можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 6 липня

У понеділок, 6 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 12-14 градусів, вдень – 23-25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень — 22–27.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень по області місцями пориви – 15-20 м/с.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень у понеділок, 6 липня, у Харкові очікується гроза. В області також прогнозують грози. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).