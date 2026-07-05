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“Після чотирьох влучань”: як повернули до життя дім на Північній Салтівці 📹

Оригінально 14:02   05.07.2026
Єлизавета Лисенко
Олена Нагорна
“Після чотирьох влучань”: як повернули до життя дім на Північній Салтівці 📹

Мешканці постраждалого внаслідок обстрілів багатоквартирного будинку на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці у Харкові, який ремонтували у 2025 році, поділилися з МГ «Об’єктив» враженнями від відновлення.

За даними порталу Dream, будинок зазнав значних пошкоджень: були частково зруйновані тримальні конструкції, фасад, покрівля, вікна та двері. Проєкт передбачав відновлення та утеплення фасаду, ремонт та утеплення покрівлі, заміну віконних та балконних блоків. 

Саме в такому стані будівлю у 2023 році побачила мешканка Віра, яка повернулася до Харкова. “Ми виїжджали 7 березня 2022 року, майже останні з району”, – згадує жінка. Її квартира вціліла.

«У 2022 році нам відремонтували дах після влучання, а у 2023 році ми власним коштом ремонтували пошкоджені труби, бо не було води у будинку», — розповіла ще одна мешканка будинку.

За інформацією міської ради, в червні 2025 року фахівці посилили у будинку конструкції технічного поверху, встановили нові вікна та двері, утеплили стіни, а також провели реконструкцію фасаду. Також у планах було утеплення технічного поверху й підвалу, заміна інженерних мереж, ремонт покрівлі та вхідних груп.

Мешканці підтверджують, що у 2025 році у будинку провели ремонт: відновили фасад, відремонтували дах, щоб усунути протікання, полагодили ліфтове обладнання та відновили скління.

Ще одна мешканка будинку Олена залишалася у Харкові навіть під час найінтенсивніших обстрілів, але тимчасово перемістилася до іншого району. Жінка приносила продукти сусідам і фотографувала пошкодження квартир жителів, що виїхали з міста.

“Я ходила додому, мене сюди тягнуло. Блокпости мене знали. Я ще здалеку кричала їм: “Паляниця!” Так вони мене і прозвали… Чотири влучання було в наш будинок. Дві людини тут залишалися на місці й наглядали за всім. Було ще два жителі — собака Пальма та кіт, вони жили з людьми у підвалі й завжди зустрічали тих, хто навідувався до будинку”, — згадує Олена.

Наразі, за оцінкою Віри, у будинку проживає близько 30% мешканців, двір прибирають, люди поступово повертаються. Пошкодження, які були три роки тому, тепер майже непомітні.

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Автор: Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 14:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Єлизавета Лисенко, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці постраждалого внаслідок обстрілів багатоквартирного будинку на вулиці Наталії Ужвій на Північній Салтівці у Харкові поділилися з МГ «Об’єктив» враженнями від відновлення.".