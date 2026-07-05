Заяви про «буферну зону» на Харківщині: в ISW оцінили справжні наміри Путіна

Створення так званої «буферної зони» у Харківській та Сумській областях є абсолютно недосяжною метою для окупантів, а самі заяви Кремля про «захист прикордоння» є лише ширмою для виправдання затяжної війни та захоплення нових українських територій, вважає американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 3 липня під час зустрічі з Путіним командувач російського угруповання «Північ» Євген Нікіфоров заявив про створення «буферної зони» у Харківській та Сумській областях для «забезпечення безпеки», хоча водночас визнав, що армія РФ намагається захиститися від українських ударів углиб своєї території. У відповідь на це Путін зажадав від військових просуватися далі на північ Харківщини та Сумщини, а Дмитро Медведєв пізніше додав до цього списку ще й Дніпропетровську область.

В ISW наголошують, що заяви Путіна хибно пов’язують українські удари з просуванням РФ, адже далекобійні дрони та ракети ЗСУ все одно діставатимуть цілі в Росії, і жодна наземна зона від цього не захистить. Справжні мотиви Кремля стали зрозумілими одразу після слів диктатора про те, що території України, де він хоче створити цю зону, є «історично російськими, російською землею». Це повністю підриває ідею про те, що наступ на Харківщину спрямований лише на захист російських прикордонних районів.

«ISW раніше оцінював, що так звана „буферна зона“ є розпливчастою та недосяжною метою для російських військ, темпи просування яких знижуються, доки існує незалежна Україна, здатна воювати. Заяви Путіна 3 липня знову підтверджують його намір захопити значну частину українських територій за межами Донецька та Луганська», – йдеться в публікації.

Експерти констатують, що Путін використовує далекобійні удари України як зручне виправдання для продовження наступальних операцій на передовій та зростання вартості війни для російського суспільства. Крім того, очільник Кремля активно критикує Європу за підтримку України, намагаючись залякати західних партнерів, змусити їх припинити фінансування українських інновацій у сфері безпілотників та ракет і схилити Україну до капітуляції.

Путін використав зустріч 3 липня з російськими командирами, щоб просигналізувати про свою відданість продовженню війни в Україні, як він це робив й дотепер, підсумували в ISW.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, американський Інститут вивчення війни (ISW) також писав, що Путін використав інсценовану зустріч із кількома командирами 3 липня, щоб зробити значно перебільшені заяви про російське просування, які не відповідають реаліям на полі бою. На цьому заході звучали зокрема доповіді про нібито захоплення населених пунктів у районі Вовчанська та Борової на Харківщині.